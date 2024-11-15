"Тактика нам известна": оккупанты на фронте переодеваются в форму ВСУ, но их распознают с помощью одного "алгоритма", – военный

Российские захватчики пытаются обмануть украинских военнослужащих на поле боя и переодеваются в форму ВСУ. Однако украинские военные изобрели некий алгоритм, позволяющих определять врага.

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Стоит отметить, что это не новая тактика и россияне применяли ее и в других войнах. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко капитан Юрий Федоренко.

Военнослужащий объяснил, что рассказывать на широкую общественность об алгоритме, позволяющем выявлять оккупантов в украинской форме, не стоит. Тем не менее, Федоренко подчеркнул, что это всегда сложно, но достигается путем переговоров и тактикой действий на поле боя.

Выявление переодетого противника происходит непосредственно взятием под контроль того или иного представителя, который находится в украинской форме. При этом Федоренко добавил, что такая тактика для противника не новая.

"Она ими применяется из других войн, в которых РФ участвовала. Последний год мы можем наблюдать достаточно насыщенно, когда противник одевает "пиксель" и пытается просачиваться в наши тыловые сообщения для того, чтобы сеять в тылах хаос и вносить максимальный дисбаланс, насколько это возможно", –объяснил Федоренко.

Несмотря на попытки врага, выявлять оккупантов в форме ВСУ удается эффективно. В Силах обороны проводится качественная работа, чтобы различать "свой-чужой" на поле боя.

"Тактика нам известна, поэтому таких случаев с каждым днем ​​становится все меньше и меньше. Системная работа для того, чтобы различать "свой-чужой" проводится и достаточно внедрена качественно в Силах обороны. На каждом направлении будет по-разному, ради правды, но подавляющее большинство командиров четко понимают и отдают себе отчет, как это нужно сделать, и как научить личный состав различать "свой-чужой", – отметил Федоренко.

Напомним, оккупационная армия РФ предприняла попытку продвинуться к границам жилой застройки Купянска Харьковской области. Для проведения штурмовых действий враг попытался воспользоваться погодными условиями, в частности густым туманом, чтобы остаться незамеченным.

Ранее сообщалось, что российские войска активно строят укрепления вдоль побережья временно оккупированной Евпатории в Крыму. Они роют окопы, устраивают огневые точки и опорные пункты.