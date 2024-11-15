'Ситуация очень сложная, но контролируемая': Федоренко рассказал, как отражали вражескую атаку на Купянск и удалось ли зачистить врага

Российская оккупационная армия предприняла попытку продвинуться к границам жилой застройки Купянска Харьковской области. Для проведения штурмовых действий враг попытался воспользоваться погодными условиями, в частности густым туманом, чтобы остаться незамеченным.

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Однако украинские воины своевременно обнаружили захватчиков и пресекли попытку продвижения. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко капитан Юрий Федоренко.

По его словам, путинские войска пользуясь туманом, продвинулись близко к жилой застройке, но бойцы ВСУ их своевременно обнаружили. Силы обороны подбили бронетехнику врага – танк и две единицы МТ-ЛБ. После уничтожения техники защитники в течение нескольких часов зачищали местность от вражеской пехоты.

"Те, кому удалось спешиться, в течение ближайших 5-6 часов также были ликвидированы. По состоянию на сегодняшний день противника в Купянске Левобережном нет. Ситуация очень сложная, но Силами обороны контролируемая", – сообщил военнослужащий.

Также офицер отметил, что российские оккупанты провалили задачу захватить Купянск до 1 ноября. Теперь командование РФ установило новый дедлайн – захват города до конца текущего года.

"Каждый день и каждую ночь идет жесткое сопротивление, потому что враг пытается выполнить поставленную задачу. Сначала у него было до 1 ноября овладеть Купянском-Узловым, Купянском Левобережным. Сейчас сроки сместились, теперь враг должен выполнить задачу до Нового года", – рассказал Федоренко.

Напомним, в Центре стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что информация о пребывании оккупантов в Купянске на Харьковщине не соответствует действительности – попытку врага прорвать нашу оборону там воины Сил обороны накануне отразили. Данные о якобы захвате войсками РФ населенного пункта Ильинка на Кураховском направлении Донетчины также ложны.

Ранее сообщалось, что в Купянской громаде Харьковщины из-за российских обстрелов закрылось последнее отделение "Укрпочты" и прекратили работу банкоматы. Из-за военных действий ситуация во всем районе критическая.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска активно применяют авиацию для обстрелов Купянщины. Враг действует уже привычным для него сценарием – фактически ровняет с землей левобережную часть района.

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