''Там, где раньше бурлила жизнь, – руины'': в сети показали, как выглядит лицей в Мариуполе после прихода ''русского мира''. Видео

Российские оккупанты продолжают стирать с лица земли украинский Мариуполь. В частности, от и от Технологического лицея в Кальмиусском районе города осталась только куча камней.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram Мариупольского городского совета. Там напомнили, что разрушение города началось с конца февраля 2022 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Там, где бурлила раньше жизнь – руины", – констатировали в горсовете.

Напомним: ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские захватчики продолжают разрушать временно оккупированный Мариуполь. Остатки многоэтажных домов, которые в начале войны были уничтожены российскими снарядами, сейчас превращают в груды камней, а центр города – в лунную пустыню.

Андрющенко подчеркнул, что на восстановление города в таких масштабах понадобятся годы. Он отметил: чтобы отстроить уже снесенное россиянами, нужно от пяти до восьми лет. Однако оккупанты не останавливаются и продолжают уничтожать инфраструктуру Мариуполя.

Также ранее в сети появились фото одного из прежде многоквартирных жилых домов в Мариуполе. Украинские пользователи указали, что останки высотки расположены на улице Ломизова, района после прихода "спасателей" больше не осталось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в оккупированном Мариуполе открыли продуктовый магазин в помещении, которое раньше было почтой, а после начала полномасштабного российского вторжения некоторое время служило импровизированным моргом. Бизнесом на крови занялась местная предательница-продавщица по имени Светлана, которая пошла на сотрудничество с врагом;

– кроме того, оккупанты обустроили во временно оккупированном ими Мариуполе вертолетную базу. Она расположена на территории уничтоженного врагом меткомбината "Азовсталь", где до последнего держали оборону украинские защитники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!