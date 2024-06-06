"Там не будет мирных переговоров": Шольц озвучил ожидания от Саммита мира в Швейцарии

На первом, инаугурационном Саммите мира в Швейцарии "никаких мирных переговоров" по Украине не будет. Это невозможно, поскольку страна-агрессор Россия не настроена на диалог.

Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц в своем правительственном заявлении в Бундестаге. Портал Tagesschau написал, что политик "ослабил ожидания" от конференции по Украине.

"Там пока не будет никаких мирных переговоров. Мы еще далеки от этого, пока Россия верит, что может достичь своих целей на поле боя", – объяснил федеральный канцлер.

К саммиту привлекут разные государства со всего мира, чтобы дать понять Москве, что "международное право и Устав ООН применимы" и РФ должна вывести свои войска из Украины.

Также Шольц сказал, что "нет ничего наивного или постыдного", когда граждане беспокоятся о мире.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерение принять участие в Саммите в Швейцарии подтвердили делегации из более чем 100 стран. Однако Россия прилагает максимальные усилия для дипломатического срыва мероприятия.

– По словам гаранта, РФ шантажирует некоторых лидеров стран, чтобы заблокировать их участие в Саммите мира 15-16 июня.

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