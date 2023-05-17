'Там же не самоубийцы': в ГУР дали прогноз контрнаступления ВСУ и бегства сторонников России из Крыма

Сторонники государства-террориста России покинут Крым через керченскую паромную переправу, как только украинские подразделения зайдут на территорию полуострова. Крымский мост в дальнейшем станет ненужным.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу "Разные Люди". Он убежден, что большинство радикального пророссийски настроенного населения уедет с полуострова немедленно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Никто здесь не останется", – уверен Буданов.

"Они покинут эту территорию, там же не самоубийцы, поверьте. Это же видно по всем освобожденным территориям: где те, кто кричали: "Россия, приди"? В России. Здесь не будет исключения", – добавил начальник ГУР.

Напомним, Буданов назвал президента России Владимира Путина "совершенно законной целью" для Украины. В то же время руководитель ГУР заявил, что он не видит смысла в попытках покушения на кремлевского диктатора. Однако почему ликвидация Путина необязательна или неприоритетна, Буданов не объяснил.

Также в интервью он рассказал, что в начале полномасштабного вторжения РФ важную роль сыграла оборона Киевской области и столицы нашей страны. Бои за Мощун, Гостомель и Ирпень сорвали планы, которые российские захватчики вынашивали относительно Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Буданов заявил, что целью Украины в вопросе окончания войны является создание демилитаризованной зоны с государством-террористом Россией. Она должна составлять не менее 100 км.

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