'Танцы на костях': в Мариуполе оккупанты готовятся открыть драмтеатр на месте, где погибло около 600 человек. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики готовятся к открытию Драматического театра. Того самого, куда в марте 2022 года российская авиация сбросила две мощные бомбы.

Тогда под завалами погибли сотни мирных жителей, которые прятались там от обстрелов. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Оккупационные власти заявляют, что работы по "восстановлению" сооружения вышли на финишную прямую. Уже в декабре россияне планируют торжественное открытие – с концертами, спектаклями и российскими пьесами.

Таким образом они фактически превращают место массового убийства в сцену для пропаганды – "поют и танцуют" на костях погибших мариупольцев.

Что предшествовало

16 марта 2022 года российские войска сбросили авиабомбы на здание театра, где от обстрелов прятались сотни людей – женщины, дети, пожилые жители. Перед входом большими буквами было написано слово "ДЕТИ", чтобы уберечь людей от атаки. Но даже эта надпись не остановила российских пилотов.

По данным Amnesty International, в результате удара погибли по меньшей мере 600 человек. После оккупации города россияне быстро огородили территорию вокруг театра, чтобы скрыть следы преступления и не допустить независимого расследования.

Сегодня на этом месте – новая сцена, российские флаги и фасад с надписью "Мариупольский драмтеатр". Но для Украины и мира это здание навсегда останется символом военного преступления России и безжалостности оккупантов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Часть коллектива Мариупольского драматического театра согласилась сотрудничать с захватчиками и гастролирует по России. В труппе есть как опытные актеры, так и студенты, которых взяли на вакантные места тех, кто не согласился выступать перед гражданами страны, которая разбомбила театр и убила жителей Мариуполя.

– Детали об атаке российских войск по мариупольскому драмтеатру можно найти по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!