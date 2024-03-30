Техники у врага стало меньше: появились данные о последствиях 'бавовны' под оккупированным Мариуполем

Вечером 29 марта недалеко от временно оккупированного Мариуполя прогремели мощные взрывы. Путинские террористы по традиции отчитались об "успешной работе ПВО", однако ложь россиян быстро развеяли.

По предварительным данным, были поражены позиции, на которых оккупанты хранят боекомплект и технику. Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, взрывы раздавались в треугольнике между населенными пунктами Македоновка, Аслановое, Заря и Кальчик. Несмотря на расстояние в более чем 10 км взрывы отчетливо слышали во временно оккупированном Мариуполе.

Андрющенко отметил, что на этих позициях расположено несколько тоннелей, которые российская террористическая армия использует для хранения боекомплекта и техники, в частности, средств противовоздушной обороны. При этом он заверил, что после вечерних взрывов техники у врага стало капитально меньше.

Также он добавил, что под удар попали как минимум четыре единицы гусеничной техники, а также части к зенитному ракетному комплексу С-300. Андрющенко уточнил, что потери россиян могут быть еще больше.

Стоит отметить, что утром 30 марта российские войска возле Македоновки, Зари и Кальчика перекрыли движение. Также в этом секторе продолжаются поисковые мероприятия. Оккупанты пытаются выяснить, кто навел огонь по их позициях.

Напомним, украинские военнослужащие эффективно уничтожают вражескую бронетехнику на поле боя. Защитникам получается сжигать оккупантов с первого выстрела. Уникальный случай поражения российской БМП показали артиллеристы 47-й отдельной механизированной бригады.

Ранее сообщалось, что 29 марта украинские воины проредили вражескую армию еще на 730 оккупантов. Общие потери России в живой силе за время полномасштабной агрессии против Украины достигли к утру 30 марта 441 520 человек.