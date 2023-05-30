'Тема все еще в игре': Байден интригующе ответил на вопрос о дальнобойных ракетах ATACMS для Украины. Видео

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ответил на вопрос касательно возможной передаче Украине тактических баллистических ракет большой дальности ATACMS. По его словам, этот вопрос по-прежнему находится на рассмотрении.

Видео дня

При этом американский лидер добавил, что США должны продолжать предоставлять Украине все необходимое вооружение. Об этом Байден заявил во время общения с представителями СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава Белого дома отметил, что активизация авиаударов российских оккупантов по украинской столице Киеву не является неожиданностью. Также он подчеркнул, что США будут предоставлять Украине все необходимое оборудование для защиты от вражеских атак.

На вопрос относительно возможной передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS президент США ответил неоднозначно. По его словам, эта тема "все еще в игре" и вопрос о предоставлении Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS продолжает изучаться.

Напомним, бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что отсутствие у ВСУ доступа к ATACMS, которые США отказываются предоставить, затрудняет освобождение территорий от российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США все еще сомневаются, передавать ли украинской армии дальнобойные ракеты ATACMS. В Вашингтоне переживают, что передача этого вида оружия Киеву снизит запасы страны и готовность американской армии к отражению собственных угроз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!