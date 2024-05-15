Темп российского наступления на севере Харьковской области замедлился: в ISW оценили ситуацию и назвали главную цель врага. Карта

За последние 24 часа темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области, похоже, замедлились. Цель оккупантов в этом районе – не проникнуть вглубь региона, а создать "буферную зону" вдоль международной границы.

Об этом идет речь в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Несколько украинских военных чиновников сообщили 14 мая, что, по их мнению, ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется.

Также спикер Генштаба Украины и Украинской хортицкой группы войск подполковник Назар Волошин отметил, что украинские силы начали "зачистку" Волчанска, нанося удары по видимым российским штурмовым группам в населенном пункте. Еще несколько российских и украинских источников также сообщили, что оккупанты используют новую тактику на этом направлении – небольшие штурмовые группы численностью до пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в большую ударную.

Аналитики добавили, что кадры с беспилотника, снятые якобы в Волчанске, свидетельствуют, что российская пехота действует в пределах населенного пункта небольшими штурмовыми группами, что согласуется с украинскими сообщениями.

В то же время, в ISW считают, что использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению российских потерь в живой силе и технике, а также и замедлению общего темпа российского наступления на этом направлении. В частности, начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич предположил, что оккупанты потеряли до 1 740 солдат в этом направлении только за последние сутки, что является очень высоким показателем.

"Если темпы российских операций останутся относительно более низкими, российские войска, вероятно, сосредоточатся на закреплении новых позиций и создании бокового выступления в Харьковской области путем объединения усилий на Липцах и Волчанске и создания "буферной зоны" в пограничной зоне, вместо того чтобы продвигаться дальше вглубь области", – считают аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 мая украинские защитники на Харьковском направлении на отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника совершили маневр и переместились на более выгодные позиции – для сохранения жизней наших военнослужащих. Бои продолжаются.

– Президент Зеленский 14 мая сообщил, что в вопросе боев на Харьковщине и Донбассе пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая. "Наши воины – они уничтожают оккупанта, который пытается продвигаться: все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности харьковские", – рассказал глава государства.

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