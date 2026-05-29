Темпы продвижения российских войск замедлились, но есть 'нюанс': в ISW объяснили, почему Путин верит в успех. Карта

Российский диктатор Владимир Путин имеет искаженное представление об успехах своих войск в Украине. Военное командование армии РФ подает ему значительно приукрашенные карты "продвижений".

Видео дня

В частности, россияне дорисовали себе как уже захваченные населенные пункты в Запорожской области, к части из них оккупанты не подошли и близко, среди "освобожденных" – уже легендарная Малая Токмачка. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Путин имеет ложное представление об успехах своих войск в Запорожье

Российский диктатор считает, что его армия достигла значительно больших успехов, чем это есть в реальности. В заблуждение его ввели представители российского военного командования, которые подают Путину "сильно преувеличенные карты" продвижений оккупантов в Украине.

Так, один из украинских OSINT-аналитиков опубликовал карту министерства обороны РФ за 9 апреля. На ней изображена российская версия линии фронта на западе Запорожской области – то есть, на Ореховском направлении. Аналитики ISW считают эту карту аутентичной.

На ней как оккупированные РФ обозначены населенные пункты Приморское, Степногорск, Речное, Веселянка, Запорожец, Запасное, Малые Щербаки и Щербаки (все к западу от Орехова); юго-западная часть Орехова – до железной дороги; а также Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье (все на юго-восток от Орехова).

Учитывая то, что 21 апреля начальник генерального штаба России Валерий Герасимов заявлял, что российские войска захватили Веселянку и вошли в Запорожец (как оккупированные они обозначены и на карте МО РФ), тенденция к преувеличению российским военным командованием продвижений на этом участке фронта становится очевидной, считают в ISW.

"По состоянию на 9 апреля ISW не обнаружила доказательств проникновения российских войск или продвижения к Орехову, Речному, Веселянке, Запорожцу или Запасному. По состоянию на 9 апреля ISW обнаружила доказательства того, что российские войска вошли (путем проникновения или продвижения), но не захватили Приморское, Степногорск, Малые Щербаки, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Белогорье", – опровергли аналитики ложь российского командования.

Более того: доказательств присутствия российских войск в Речном, Веселянке или Запасном, а также их проникновения или продвижения к Орехову, куда РФ рвется еще с 2022-го, аналитики не обнаружили и по состоянию на 28 мая.

Ближайшие точки, где россияне таки были замечены, находятся примерно в трех километрах от Орехова.

Ложь о продвижении в Украине стала для армии РФ систематическим явлением

С конца лета прошлого года российское командование также значительно преувеличивало достижения оккупантов в районе Купянска. И это, считают аналитики, сигнализирует о более широкой тенденции в российских войсках по искажению "геометрии поля боя" на самом высоком уровне. Ведь представители российского командования и власти, включая Герасимова и самого Путина, врали о ситуации на Купянском направлении неоднократно.

Так, в конце августа прошлого года Герасимов отчитывался о захвате российскими войсками около половины Купянска. А Путин в начале октября заявил об оккупации уже двух третей города.

В конце того же месяца начальник российского генштаба еще и хвастался "окружением 5 тыс. украинских солдат" в самом Купянске и на берегу реки Оскол к востоку от города.

Уже в конце ноября Герасимов полностью "захватил" Купянск, а Путин "окружил" 3,5 тыс. украинских воинов на берегу Оскола.

В декабре 2025-го и в январе 2026-го Герасимов и командующий Западной группировки войск России генерал-полковник Сергей Кузовлев рапортовали об "освобождении" Кучеровки (к востоку от Купянска), Подолов (к юго-востоку от Купянска), Куриловки (к юго-востоку от Купянска) и Купянска-Узлового (к югу от Купянска).

21 апреля Герасимов заявил, что российские войска "ликвидировали" якобы окруженные украинские войска на восточном берегу реки Оскол, почти через шесть месяцев после того, как они их "окружили".

Ложь российского военно-политического руководства – настолько наглая и очевидная, что промолчать не могли даже Z-блогеры. Российские "военкоры" неоднократно критиковали командование армии РФ за ложь о ситуации в районе Купянска.

В ISW же по состоянию на конец декабря прошлого года наблюдали доказательства того, что Силы обороны в основном освободили Купянск и провели там зачистку, ликвидировав остатки захватчиков. Что для российского командования аргументом не стало.

"Российское военное командование продолжало свои преувеличенные заявления о Купянске в мае 2026 года. Герасимов заявил 16 мая, что российские войска продвигаются в Шевченково (примерно в 28 километрах к западу от Купянска), имея в виду, что российские войска уже захватили Купянск и продвигаются на запад. Министр обороны России Андрей Белоусов 28 мая приказал российской Западной группировке войск ускорить темпы продвижения во всей зоне ответственности группировки — на направлениях Купянск, Боровая и Лиман", – констатировали аналитики.

Российские провоенные пропагандисты тем временем впадали в истерики из-за этой лжи. Ведь она приводит к тому, что оккупантам приходится гибнуть в бессмысленных атаках на позиции, которые на бумаге уже давно "подконтрольны" России.

"Приказ Белоусова может быть направлен на то, чтобы российские войска вблизи Купянска усилили темпы атак, чтобы реальность поля боя соответствовала преувеличенным картам высшего военного командования", – предположили в ISW.

Из-за лжи генералов Путин верит, что скоро "дожмет" Украину

Кроме последствий, которые возмущают российских "военкоров", в ISW видят еще один результат лживых отчетов российского командования о "продвижении" на поле боя. Вымышленные генералами успехи заставляют Путина верить, что он способен достичь целей в ближайшей или среднесрочной перспективе – несмотря на то, что боевые показатели России неуклонно снижались в 2026 году.

Так, газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, контактирующие с российским диктатором, констатировала: Путин уверен, что российские войска могут захватить всю Донецкую и Луганскую области до осени 2026 года, после чего он намерен усилить свои территориальные требования.

По оценкам же ISW, с начала года и до середины мая российские войска в Донецкой области продвигались со скоростью 2,63 кв км в день.

"Непонятно, когда российские войска смогут –– если вообще смогут – захватить оставшуюся часть региона с такими медленными темпами продвижения", – подчеркивают аналитики.

По их оценкам, по сравнению с 2025-м темпы продвижения россиян в Украину в этом году значительно замедлились. В ISW подтверждают захват оккупантами 104 кв км с начала года и до 26 мая включительно (без учета возможных инфильтраций). За аналогичный период прошлого года они смогли захватить в 16 раз больше – 1619 кв км .

"Чистый прирост России в 2026 году значительно ниже, чем в 2025 году, даже если учесть районы, куда российские войска проникли в 2026 году, но не захватили, что в целом составляет 628 квадратных километров. Российское военное командование, возможно, пытается нарисовать лучшую картину продвижения России, чтобы скрыть настоящее снижение темпов продвижения. Российское военное командование, вероятно, регулярно показывает Путину такие преувеличенные карты, формируя его ложное представление о линии фронта и масштабах продвижения России и, вероятно, заставляя его выдвигать все более нереалистичные требования", – объяснили вероятные причины несовпадения аппетитов диктатора с его возможностями аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее разведка Британии впервые подтвердила масштабы потерь РФ. По оценкам разведчиков, речь идет уже о полумиллионе именно ликвидированных оккупантов. Это уже повлияло на поле боя: российская армия вынуждена отступать от ранее занимаемых позиций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!