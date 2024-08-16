Теория и практика пилотирования на STING Mad Max: команда инженеров Юрия Голика устроила обучение для морпехов

Новые беспилотные технологии нуждаются в новых навыках операторов дронов. В этом уверены украинские производители из команды, которую собрал предприниматель и волонтер Юрий Голик.

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Он рассказал, что сейчас продолжается обучение для экипажа роты ударных БПЛА 36 ОБрМП – под руководством разработчиков боевые пилоты знакомятся со всеми способностями современного бомбера STING Mad Max и в условиях фронта смогут использовать его потенциал по полной.

Этот ударный дрон переносить взрывные грузы весом до 3 кг на 10 километров вглубь позиций врага. Причем ему не могут помешать средства радиоэлектронной борьбы – беспилотник имеет защищенную линию связи, что доказано государственной сертификацией. Параллельно успешная модель получает лучшие характеристики прочности, управления, видеосвязи – над этим постоянно работают конструкторы.

На встречу с военными прибыли все члены команды производителей – инженеры, менеджмент и пилоты – чтобы по максимуму передать военным все нюансы использования STING Mad Max. Боевые операторы дронов испытали бомбер – как им управлять, сбрасывать грузы, использовать дополнительные настройки полета. Также военные познакомились с особенностями ПО и работы других комплектующих беспилотной станции.

"Многое для наших гостей было абсолютной новинкой, но ребята очень быстро входят в курс дела, мгновенно все схватывают. И с такими людьми хочется сотрудничать, потому что мы понимаем, что в их руках наша техника будет совершенствоваться", – рассказал Юрий Голик.

Для разработчиков такие учебные программы – возможность получить обратную связь от потребителей и учесть в дальнейших обновлениях все их пожелания. Военные могут научиться пользоваться высокотехнологичными дронами в спокойном тылу, а на фронте уже использовать новые знания, навыки и сам дрон по полной. Впереди у пилотов – несколько лекции по особенностям работы с ПО STING Mad Max, а позже они получат несколько беспилотников и смогут работать с ними над боевыми миссиями.