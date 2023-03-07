'Теперь с севера': Гуменюк рассказала, как оккупанты изменили тактику атак на Украину

Российская Федерация изменила тактику атак на Украину с помощью иранских дронов-камикадзе. Теперь "шахеды" войска РФ запускают с севера, в то же время на юге враг держит ракетоносители и поднимает в воздух авиацию.

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Так Россия пытается рассредоточить силы украинской ПВО. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Россия изменила направление запуска "шахедов". Они уже убедились, что пролет через южные регионы снижает результативность потому, что силы противовоздушной обороны успевают уничтожить воздушные объекты до того, как они достигнут цели. Поэтому они изменили тактику – и теперь атакуют с севера и в то же время держат на юге ракетоносители и поднимают в воздух стратегическую или тактическую авиацию", – описала Гуменюк новую тактику оккупантов.

Так захватчики пытаются рассредоточить силы украинского ПВО.

Несмотря на достаточно низкую эффективность атак с помощью иранских дронов-камикадзе, Россия продолжает их использовать из-за низкой себестоимости. "Шахеды" значительно дешевле крылатых ракет. К тому же ракет после предыдущих массированных ракетных ударов в РФ осталось не так много.

Именно с этим связано и возвращение России к тактике точечных ударов. С них государство-агрессор начинало атаковать Украину.

Напомним, в ночь на 6 марта оккупанты запустили по Украине 15 дронов. Украинским силам ПВО удалось уничтожить 13 из них.

Запуск "шахедов" производился с севера, с территории Брянской области РФ, они летели в центр и на восток Украины.

В частности, четырьмя дронами-камикадзе захватчики атаковали Днепропетровщину, все "шахеды" там были уничтожены.