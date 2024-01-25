Терехов объявил день траура в Харькове из-за обстрелов 23 января

Мэр Харькова Игорь Терехов объявил день траура в городе из-за обстрелов в понедельник, 23 января. Тогда погибли десять человек, десятки местных жителей получили ранения.

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Об этом он сообщил в Telegram. Терехов также выразил соболезнования родным погибших.

"Ракетные обстрелы 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны. В связи с чем сегодня в городе объявляется день траура", - написал Терехов.

Он также пожелал "всем русским нелюдям, виновным в убийствах невинных, гореть в аду".

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе переименуют улицу Пушкинскую. Вокруг этого вопроса продолжались дискуссии, однако после последних массированных обстрелов областного центра российскими оккупантами решение все же будет принято.

Напомним, накануне государство-террорист атаковало украинский Харьков трижды в сутки. В ночь на 23 января россияне ударили по Харькову баллистикой. Взрывы в областном центре раздались в 4:00. Под удар врага попала жилищная и гражданская застройка. Утром оккупанты снова ударили по Харькову ракетами. Зафиксировано полное разрушение подъезда многоквартирного дома в Киевском районе – всего погибли десять человек, десятки местных жителей получили ранения.

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