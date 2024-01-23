Харьков снова под обстрелом РФ: раздались взрывы

Вечером во вторник, 23 января, российские войска снова нанесли удары по Харькову, предварительно, ракетами С-300. В городе раздавались взрывы, их было не менее трех.

Видео дня

Атаку подтвердили в Харьковской ОВА. "Взрывы в Харькове. Находитесь в укрытиях!" – написал начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что город третий раз за день находится под ракетным обстрелом.

Напомним, что в ночь на 23 января россияне ударили по Харькову баллистикой. Взрывы в областном центре раздались в 4:00. Под удар врага попала жилая и гражданская застройка.

Дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!