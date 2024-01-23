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Харьков снова под обстрелом РФ: раздались взрывы
Вечером во вторник, 23 января, российские войска снова нанесли удары по Харькову, предварительно, ракетами С-300. В городе раздавались взрывы, их было не менее трех.
Атаку подтвердили в Харьковской ОВА. "Взрывы в Харькове. Находитесь в укрытиях!" – написал начальник областной военной администрации Олег Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что город третий раз за день находится под ракетным обстрелом.
Напомним, что в ночь на 23 января россияне ударили по Харькову баллистикой. Взрывы в областном центре раздались в 4:00. Под удар врага попала жилая и гражданская застройка.
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