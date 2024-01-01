В ночь с 31.12.2023 на 01.01.2024 российские оккупанты совершили во всех отношениях рекордный по своей маниакальности налёт дронов-камикадзе Shahed-131/136.

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Прежде всего, было применено 90 дронов-камикадзе Shahed-131/136 из которых сбили 87. Это абсолютный рекорд, что лишь подтверждает, что командование РОВ специально и заранее готовило такой налёт на тыловую Украину в новогоднюю ночь. Маньяки не отказываются от своего фетиша — террора и убийств на знаковые даты.

В ходе данного налёта одновременно были использованы не только все основные площадки для пуска, мыс Чауда, Курск, Приморско-Ахтарск, но и максимальное количество групп — 14. При этом практически все группы имели свою уникальную траекторию полёта, что осложняло их перехват.

В итоге, это была самая долгая атака дронов-камикадзе Shahed-131/136, длившаяся 14 часов, а маршруты дронов достигали с учётом маневрирования до 1 тыс. км.

Основные города, которые были целями этого налёта: Одесса, Днепр, Херсон, Кривой Рог, Запорожье, Львов. В Одессе, так вообще, вхождение дронов-камикадзе Shahed-131/136 в воздушное пространство над городом пришлось на полночь. Всего над Одессой и областью было сбито 28 Shahed-131/136.

Ну, как настроение, ждуны? Ваш путин вас именно так поздравил с Новым годом. Другого подарка у него для вас нет — жрите.

Стоит обратить внимание на то, что дроны-камикадзе Shahed-131/136 поразили музей Романа Шухевича в Белогорще Львовской области, а так же университет в Дублянах, где учился Степан Бандера. То есть, россияне намеренно закоординировали удар на гражданские объекты! С учётом того с кем они связаны, можно только лишний раз отметить то, какой костью в глотке Шухевич и Бандера остаются у российских недоимперцев.

Так же, в декабре был установлен рекорд по применению за месяц дронов-камикадзе Shahed-131/136.

ВС ВСУ выдают свою статистику по состоянию на 01.01.2024, но я её считаю как результат за декабрь, поскольку все эти 90 дронов-камикадзе Shahed-131/136 ожидали своего пуска именно в декабре, а информация о пуске первой группы поступила уже около 15:30.

Группу 13 и 14 маньяки запустили около полуночи.

Таким образом, за декабрь российские оккупанты запустили по Украине 689 дронов-камикадзе Shahed-131/136.

689 — это абсолютный рекорд применения таких средств РОВ в течение месяца.

Отмечу, что в декабре 2022 россия могла себе позволить удар 120 Shahed-131/136, а налёт в новогоднюю ночь составил на тот момент рекордные 45 дронов.

При этом, отмечу, что россия продолжает критически зависеть от поставок Shahed-131/136 из Ирана🇮🇷, поскольку полный цикл производства данных дронов они у себя серийно организовать до сих пор не могут, а вот иранцы ежемесячно наращивают производство в среднем на +5%-10% от изначального.

С учётом темпов расширения линий производства в Иране, не исключаю, что среднемесячные показатели налётов Shahed-131/136 в первом квартале 2024 могут быть в пределах 500, а к концу 2024-го достигнуть показателя в 800 и более.

Shahed-131/136 становятся всё более серьёзной проблемой, которую безотлагательно необходимо решать комплексно. Причём, в решении этой проблемы должны быть заинтересованы не только в Украине. Ведь Иран, за счёт россии, увидел перспективу в применении примитивных, дешёвых, но действенных средств террора и наращивание производства в интересах россии, в какой-то момент исключительно переключится на производство в интересах Ирана.

Имея производственные мощности в 6 000 Shahed-131/136 в год и более, Иран не только сможет накапливать этот потенциал, но поставлять его другим своим прокси на Ближнем Востоке, предоставляя серьёзную террористическую угрозу для стран, являющихся для Ирана потенциальными антагонистами. В список этих стран входят многие, начиная от Израиля, продолжая Турцией, Саудовской Аравией и заканчивая Азербайджаном.

По кому могут прилететь Shahed-131/136 в будущем? Вопрос геополитического уровня.

Таким образом, россия завершила 2023-й год именно так, как от неё и ожидалось, как самый настоящий маньяк, терроризируя Украину, в то время как люди праздновали. Я человек не толерантный, а потому, в наступившем 2024-м желаю каждому россиянину на себе ощутить то горе и страдания, страх и переживания, отчаяние и холодящую душу безысходность, которые все эти годы ощутили многие украинцы.

И знаете, что в этом желании самое главное? Оно уже сбывается.