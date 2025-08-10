'Террор. Воскресенье, выходной день': появились кадры вражеского удара по автовокзалу в Запорожье. Видео

Вечером в воскресенье, 10 августа, российские захватчики коварно атаковали Запорожье двумя КАБами, много людей получили ранения. Момент одного из ударов по городу зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Соответствующие кадры опубликовал в Telegram начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Такие действия страны-агрессора он назвал террором.

"Воскресенье. Выходной день. Город!!! Это террор. И надо называть все своими именами. россияне терроризируют ежедневно наших людей и всю Украину", – написал Федоров.

Коварный удар РФ по Запорожью

Федоров сообщил, что россияне ударили по городу двумя КАБами. Один удар пришелся по университетской клинике, второй – по автовокзалу.

По последним данным, в результате атаки РФ ранены 19 человек. Одного человека спасатели деблокировали из-под завалов разрушенных конструкций.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Запорожье спасатели, медики, полицейские, все службы помогают после удара российских бомб.

"Авиабомбы – по городу, по обычной застройке, по автовокзалу, по одной из клиник. К сожалению, есть пострадавшие. Все получат помощь. Спасибо каждому нашему работнику ГСЧС Украины, всем службам за то, что очень оперативно реагируете и всегда, при любых обстоятельствах сохраняете жизни людей", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты 10 августа убили еще трех мирных жителей Херсонщины. Еще несколько гражданских вследствие ударов дронов получили ранения.

