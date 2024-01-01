'Террористическое зверьё': Захарова после массированного удара РФ по Украине цинично пожаловалась на 'атаки ВСУ'

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пожаловалась, что украинские военные якобы обстреляли временно оккупированный Донецк в новогоднюю ночь. Российская чиновница выдала, что ВСУ "вели огонь по гражданским объектам".

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При этом после массированных ракетных и дроновых ударов России по жилым домам и мирным жителям в Украине она цинично назвала украинскую власть "террористическим зверьём". Своими неадекватными рассуждениями Захарова решила поделиться в Telegram.

По мнению представителя МИД РФ, по центру временно оккупированного Донецка нанесли удар якобы украинские военные. Более того, на фоне российских обстрелов всей территории Украины Захарова назвала инциденты в оккупированном областном центре терактом.

"В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье", – выдала Захарова.

Напомним, во временно захваченном войсками России Донецке вечером 31 декабря прогремели взрывы. Российские пропагандисты заявили о якобы "обстреле со стороны ВСУ" и сообщили, что есть раненые и погибшие.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора России в новогоднюю ночь атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание обломков сбитых российских БПЛА, в жилых домах вспыхнули пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове в результате российской атаки дронами-камикадзе под утро 1 января вспыхнул пожар в музее главнокомандующего УПА Романа Шухевича. В то же время под облцентром загорелось здание университета, где учился лидер УПА Степан Бандера.

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