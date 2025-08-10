'Тест на внимательность – провален оккупантами': украинские воины 'обнулили' логистику врага на рубежах Харьковщины. Видео

Воины Третьей штурмовой бригады продолжают уничтожать россиян на Харьковщине. Дроноводы бригады недавно обнулили вражескую логистику.

Среди уничтоженных целей – российские танк и САУ, уничтожен также легкий транспорт вместе с оккупантами. Подробности раскрыли в Telegram-канале 3 ОШБр.

Что известно

Операторы FPV-дронов бригады устроили для россиян "тест на внимательность", который захватчики провалили.

"Тест на внимательность от FPV Тройки — провален оккупантами. Птички Третьей штурмовой обнулили логистику врага на рубежах Харьковщины. Протаранили маршруты ВАТов (военной автомобильной техники. – Ред.), догнали легковушки и попали по п*дарскому багги", – указано в сообщении.

Отминусовали украинские воины и замаскированные россиянами танк и САУ, а также ликвидировали вражескую группу в засаде: из захватчиков не выжил никто.

Метко отработали по захватчикам пилоты подразделения FATUM противотанкового батальона 3 ОШБр.

