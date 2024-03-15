'Типичный пример – Илон Маск': Пристайко объяснил, работает ли ядерный шантаж России

Ядерный шантаж страны-агрессора России, к сожалению, работает: не только на правительства западных стран, но и на умы людей. Типичный пример – американский миллиардер, основатель SpaceX, владелец соцсети X (Twitter) и генеральный директор Tesla Илон Маск.

Так считает украинский дипломат Вадим Пристайко. В интервью OBOZ.UA он подчеркнул, что, несмотря на это, американцы поддерживают украинцев в борьбе с российским терроризмом.

"Если почитать твиты Маска, то основное мнение у него такое – жаль, безусловно, Украину, но по сравнению с опасностью для всего человечества от ядерной катастрофы ее судьба – это приемлемый компромисс", – подчеркнул собеседник.

По его словам, в понимании таких людей украинцы якобы требуют внимания для себя, не отдавая себе отчета, что это может привести к глобальной катастрофе. Для них в поддержке Украины есть определенная цена, поэтому они хотя бы пытаются помочь.

"Большинство этих огромных денег, за которые мы с вами существуем, выходят из США. Поэтому не нужно унижать американскую помощь. Я против антиамериканизма, который в последнее время у нас прорастает в обществе. Мы считаем себя гениальными, за всех страдаем, а все, кто нам не дает то, чего мы хотим, нам должны. Но нужно найти в себе смелость сказать и другое, что мы тоже многое сделали неправильно", – говорит Пристайко.

Он считает, что Вашингтон сможет найти вариант решения проблемы с выделением помощи Силам обороны. Если это не пакет на $95 млрд для Украины, Израиля и Тайваня (из которых $60 млрд – Киеву), то другой – на $300 млн. Затем, уверен дипломат, найдется еще какая-то программа, которую можно будет использовать.

"Американцы – мастера обходить преграды, даже собственные барьеры. Мы не должны пугаться и разговоров о возможном кредите, о котором заявляют в Конгрессе трамписты. Сейчас вообще поздно думать о том, что и сколько стоит. Конечно, горько, что мы зависим от внутренних противоречий американской политики. Но сегодня нам нужно просто все делать, чтобы выживать, а потом будет видно", – сказал он.

С другой стороны, добавил Пристайко, у украинцев есть и положительный пример – Великобритания, которая тоже проходит выборы, но это никак не влияет на риторику тамошних политиков относительно Украины. Например, лидер оппозиционной партии, который, наверное, станет следующим премьер-министром страны, заявил, что они по многим вопросам не согласны с партией при власти, но единственное, что их объединяет, – это Украина.

"Эта готовность помогать Украине открыла для британского общества совершенно другие перспективы и горизонты. Сегодня в Британии не используют украинскую войну как повод для внутреннего противостояния. Это позволяет премьер-министру или министру иностранных дел Британии так спокойно и уверенно говорить "Россия должна проиграть", а "Украина должна победить", – подытожил Пристайко.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия искусственно подогревает и нагнетает резонанс вокруг ядерного оружия в космосе. Одним из главных объектов влияния такой риторики Кремля стал Илон Маск, владелец космической компании SpaceX, эксплуатирующей несколько тысяч телекоммуникационных спутников в космосе, которые могут стать целью атак со стороны РФ.

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