Петр Порошенко передал нескольким полкам Сил Специальных Операций технику, заказанную военными. Квадроциклы для передвижения мобильных групп, подвоза БК и эвакуации раненых. Автобусы для логистики. Командно-штабные пункты и стирально-душевые комплексы – все это позволит военным еще эффективнее уничтожать врага.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Помните: "Тихо пришел, тихо ушел, враг уничтожен"? Это о ССО. Они действуют тихо, профессионально и без излишней шумихи. Они скромные люди, не ищущие славы. И когда происходят события, такие как недавние в Тверской области, все могут только предполагать, кто стоит за этими операциями: ССО, СБУ или ГУР. Ответ всегда один: без комментариев. Думаю, это и есть лучшее признание работы наших специалистов", – написал Порошенко в Facebook.

"Здесь сегодня собрались представители разных полков ССО. Это значит, что мы можем передать им все необходимое, не теряя времени. Выполнено большинство заказов. Шины – вот сколько попросили, столько и той конфигурации шин сейчас получают", – показывает Порошенко вечный армейский дефицит.

"Попросили стиральные комплексы – столько выдали, сколько попросили. Попросили командно-штабные модули, сразу же издали. А чтобы еще в рекрутинге было хорошо ездить, еще и нашли обслуженные, поремонтированные автобусы", – рассказывает Порошенко.

"Эти комплексы мы не покупаем. Все эти комплексы – стирально-душевые, ПАРМы, шиномонтаж, командно-штабные – эта команда производит как для себя", – отмечает пятый президент.

"Благодаря Благотворительному фонду Петра Порошенко, мы получаем КШМ – командно-штабной комплекс, который необходим для наблюдения и приема локальных данных, анализа данных и стратегического принятия решения командиром воинской части", – говорит военный. КШМ разрабатывается и производится с учетом потребностей подразделения. Поэтому здесь нет ничего лишнего и есть все, необходимое для эффективного планирования сделок, а также для комфортной передышки.

"Отчитываюсь перед командующим ССО, генералом Трепаком: все заказы выполнены. Продолжаем сотрудничество ради Победы", – отмечает Петр Порошенко.

"Если мы будем вместе, бок о бок мы в любом случае одержим победу. Ту же желаемую, которую все сейчас ожидают", – добавляет боец ССО.