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"То, как он умел работать с актерами, – давало крылья": после ранения на фронте скончался режиссер Андрей Максименко
От ранения, полученного в боях за Украину, скончался украинский режиссер и сценарист, боец добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Андрей Максименко с позывным "Режиссер". Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.
О трагедии в Facebook рассказала гражданская жена Анастасия Баша. Герой получил осколочное ранение в левую часть лица 20 апреля и был доставлен в Киев, где после операции находился в искусственной коме.
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