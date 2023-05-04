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"То, как он умел работать с актерами, – давало крылья": после ранения на фронте скончался режиссер Андрей Максименко

Марина Погорилко
War
1 минута
3,3 т.
'То, как он умел работать с актерами, – давало крылья': после ранения на фронте скончался режиссер Андрей Максименко

От ранения, полученного в боях за Украину, скончался украинский режиссер и сценарист, боец добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Андрей Максименко с позывным "Режиссер". Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

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О трагедии в Facebook рассказала гражданская жена Анастасия Баша. Герой получил осколочное ранение в левую часть лица 20 апреля и был доставлен в Киев, где после операции находился в искусственной коме.

"То, как он умел работать с актерами, – давало крылья": после ранения на фронте скончался режиссер Андрей Максименко
"То, как он умел работать с актерами, – давало крылья": после ранения на фронте скончался режиссер Андрей Максименко

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