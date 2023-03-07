''Точная идентификация имеет ключевое значение'': что известно о Герое, которого оккупанты расстреляли за слова ''Слава Украине''

Неизвестный Герой, которого российские оккупанты расстреляли на камеру после слов "Слава Украине", мог погибнуть еще в декабре прошлого года. Имя воина окончательно до сих пор не установлено, точная идентификация несгибаемого украинца крайне важна.

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Об этом написал журналист Юрий Бутусов. Он также назвал возможное имя Героя, по данным журналиста, на жутких кадрах может быть терробороновец с Черниговщины Александр Мациевский.

Так, Бутусов утверждает, что неизвестного Героя узнали его побратимы и родственники.

"Воины 163-го батальона ТРО утверждают, что узнали Героя, которого расстреляли россияне за то, что по требованию снять шеврон ВСУ он отказался и гордо ответил "Слава Украине". Мациевский Александр Игоревич, солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО. Бойцы батальона сегодня посетили мать погибшего воина в городе Нежин и получили подтверждение от его родственников", – подчеркнул Бутусов.

Журналист подчеркнул исключительное значение проведения точной идентификации воина, который уже стал символом мужества и несокрушимости Украины. Бутусов уверен, что информация о личности убитого захватчиками несломленного воина должна быть аргументирована и подтверждена из нескольких источников.

Также он приводит аргументы в доказательство того, что россияне казнили именно Мациевского.

"На фото есть характерная деталь – закрытый пластырем ушиб над правой бровью. Александр получил ушиб примерно за две недели до гибели, прижизненное фото ушиба перед наложением пластыря мне предоставили. Также приметой является зеленый шеврон ВСУ, который подарил бойцу его командир взвода, он имеет особенности , поскольку делался по заказу, его фото у меня тоже есть", – отметил Бутусов.

В то же время ключевым доказательством того, что на страшных кадрах зафиксированы последние мгновения жизни именно Мациевского, Бутусов считает выводы посмертной судебно-медицинской экспертизы, проводившейся перед похоронами воина.

"На фото с морга, которое я получил, четко видны пулевые отверстия в тех местах, где попадали пули на видео. В любом случае, наличие экспертизы позволяет точно подтвердить или опровергнуть данную версию, поскольку видны места попадания пуль", – подчеркнул Бутусов. .

В то же время он призвал не множить версии и имена, дождаться обнародования всей информации об обстоятельствах гибели Героя из официальных источников. Им, заверил Бутусов, уже переданы все имеющиеся данные.

Также журналист рассказал, что узнал Мациевского от его побратимов.

Родился Александр Мациевский 10 мая 1980, жил он в Нежине на Черниговщине.

Несмотря на то, что никакого опыта военной службы у Александра не было, уже 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения РФ, он добровольцем пошел защищать родную Черниговщину в составе 163-го батальона 119-й бригады.

"Он был человеком с очень жестким характером, но на него в боевой обстановке можно было всегда положиться и товарищам, и командиру. Надежный и требовательный ко всем, но, прежде всего, к себе", – написал Бутусов.

В ноябре прошлого года вместе с побратимами Александр Мациевский отправился защищать город Бахмут. Там подразделение Александра выполняло задание около месяца.

"Когда фронт был прорван под Соледаром, и нужно было спасать побратимов, продолжавших оборонять город, 163-й батальон был направлен в район боя. 30 декабря с самого утра рота огневой поддержки, в которой Александр Мациевский занимал должность снайпера, заняла позиции в районе города Соледар Донецкой области Они должны были выйти на линию столкновения, закрепиться и удержать лесопосадку, чтобы прикрыть направление, на котором уже не было наших войск. наши войска в Соледаре", – рассказал Бутусов.

Из-за нехватки украинских сил для удерживания широкой линии фронта взводу Мациевского достались позиции в кустарнике, который делал невозможным визуальное наблюдение за соседними позициями. Сам Александр с еще четырьмя побратимами держал позицию на одном из крайних флангов. Там они приняли первое сражение практически сразу.

"У наших бойцов не было времени на изучение обстановки, организацию обороны, разведку, поскольку почти сразу они были атакованы противником, который уже выдвинулся на рубеж развертывания нашего подразделения. Фактически завязалось встречное сражение, продолжавшееся по всей позиции 12 часов. Нежинская тероборона удержала лесопосадку, удержала все позиции, кроме одной. Во время боя связь с группой бойцов и Александром Мациевским была утрачена. Попытки его взвода добраться до этих позиций враг встретил огнем, было понятно, что позиция захвачена", – написал Бутусов.

Журналист подчеркнул: украинские воины до сих пор не знают, что случилось с их побратимами во время того боя. Они рассказывают, что на свою последнюю задачу Мациевский – снайпер роты огневой поддержки – вышел в полном боевом снаряжении, однако с обычным автоматом вместо снайперской винтовки.

Тот факт, что на видео никакого снаряжения на воине нет, Бутусов объясняет тем, что снимали казнь оккупанты уже после того, как Мациевский при неизвестных обстоятельствах оказался у них в плену.

В чем побратимы Александра не сомневаются, это в том, что он точно не сдался в плен сам.

"Побратимы уверены, что Мациевский сделал все должное, он не сдавался, а был захвачен внезапно, не имея возможности вести бой. Это могло произойти из-за сложной обстановки встречного боя, поскольку враг уже фактически достиг наших позиций, их могли обойти с тыла или с фланга", – говорится в сообщении Бутусова.

В феврале тело Мациевского и двух его павших побратимов удалось вернуть домой. На тот момент никаких сведений об обстоятельствах его гибели не было. Судьба еще двух воинов, принявших в тот день последний бой на позиции Мациевского, до сих пор неизвестна.

Похоронили Мациевского 14 февраля в Нежине.

"Побратимам известно, что у героя есть сын 19-ти лет. Мама героя – Параска Михайловна Демчук, проживает в городе Нежин. Сегодня ее навестили товарищи Александра, сообщили об имеющейся информации о судьбе ее сына", – добавил Бутусов.

Он подчеркнул: то, как мужественно и достойно встретил смерть Герой на опубликованных кадрах, далеко превышает обычные требования к исполнению воинского долга.

"Россияне, выложившие видео, пытались унизить его память. Но на самом деле весь мир увидел ужасное преступление российских военных против безоружного бойца. Российская армия сдает без боя захваченные города, российские войска бегут с поля боя, если попадают в окружение, российские военные легко сдаются в плен, потому что для них эта война – это только большой заработок, карьера, освобождение от осуждения. Украина ведет войну за независимость, украинцы идут в бой ради украинской нации, украинцы отдают жизнь за свою землю, ради памяти погибших героев, ради достоинства и чести", – написал Бутусов.

Он также подчеркнул: именно это безграничное мужество, осознание того, что эта война для каждого украинца священна – и сломала хребет "второй армии мира".

"Мы сделаем все, чтобы все обстоятельства этой истории были установлены официально и чтобы подвиг Героя был справедливо отмечен и увековечен. Теперь будем ждать официальную информацию, все материалы у следствия уже есть", – добавил журналист.

Ранее 7 марта в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины также было обнародовано вероятное имя Героя из страшного видео. Там отметили, что это мог быть Тимофей Шадура из 30-й отдельной механизированной бригады, связь с которым также исчезла в районе Бахмута. Шадура с 3 февраля считается пропавшим без вести.

Однако в Сухопутных войсках также отметили: окончательное подтверждение личности погибшего возможно после проведения экспертиз. Если на видео именно Шадура и он действительно погиб, провести их сейчас невозможно: тело воина находится у оккупантов.

В общей сложности уже 6 семей заявили, что узнали на видео своих близких.

Напомним, 6 марта Украину всколыхнуло видео, на котором оккупанты расстреляли безоружного украинского военного после того, как он отказался снять шеврон ВСУ и сказал "Слава Украине!".

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти убийц защитника, а омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое военное преступление.

Между тем, в России бурно отреагировали на видео расстрела безоружного украинского военнопленного. Россияне в сети устроили шабаш, выдвигая циничные версии преступления.