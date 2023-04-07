Точно в цель: в Луганской области ВСУ уничтожили склад из БК и грузовик с оккупантами. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают давать достойный отпор врагу. В этот раз на Сватовском направлении нашим защитникам удалось уничтожить склад БК и грузовик с оккупантами.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Луганской областной военной администрации. Вражеские цели были уничтожены благодаря слаженной работе авиаразведки пограничников совместно с артиллерией ВСУ.

Военные умело направили огонь по складам с боеприпасами оккупантов и попали в грузовик "Урал", который перевозили российских военных. В Луганской ОВА подтвердили, что противник понес потери в живой силе.

"На Сватовском направлении авиаразведка наших пограничников совместно с артиллерией ВСУ поразили очередные враждебные цели. Благодаря корректировке уничтожено месторасположение россиян с составом боекомплекта и грузовик "Урал". Также подтверждено поражение живой силы противника с потерями", – отметили в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, за предыдущие сутки, 6 апреля, в купационная армия РФ на войне против Украины потеряла еще 480 военных и несколько ББМ. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле захватчиков сегодня достигает уже 177 110.

Напомним, что артиллеристы 45-й бригады направленным выстрелом уничтожили новейшую российскую НРЛС "Репейник". Эта радиолокационная станция была разработана и передана на вооружение армии окупантов только в 2021 году.