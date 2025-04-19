'Точные удары, холодный расчет и новые технологии': в СБУ показали, как останавливают механизированные штурмы россиян. Видео

Украинские защитники не перестают уничтожать военную технику и живую силу российских захватчиков. В этот раз бойцы Службы безопасности Украины показали, как останавливают механизированные штурмы оккупантов.

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Соответствующее видео со слаженной работой украинских военных было обнародовано в Telegram-канале СБУ. В результате прицельных ударов ВСУ враг остался без значительного количества бронетехники, средств связи, дронов и складов из БК.

"Воины СБУ останавливают механизированные штурмы россиян. Точные удары, холодный расчет и новые технологии – это именно об эффективной работе спецназовцев ЦСО "А" СБУ", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что за последние две недели наши военные уничтожили и поразили:

– 53 танка;

– 78 ББМ;

– 101 артиллерийскую систему и РСЗО;

– 13 ПВО;

– 5 РЕБ/РЭР;

– 810 единиц автотранспорта;

– 40 БпЛА и 225 антенны связи;

– 610 вражеских позиций и укреплений;

– 15 складов с боеприпасами и 1 склад с горюче-смазочными материалами.

Стоит отметить, что кроме военной техники бойцы СБУ отминусовали более тысячи оккупантов (убили и ранили).

Напомним, ВСУ провели успешную операцию на одном из направлений фронта. Защитники зачистили часть населенного пункта и уничтожили живую силу врага, один оккупант попал в плен. Задание выполнялось при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и четкого планирования на всех уровнях.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно бойцы подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" на Волчанском направлении нанесли серии поражений по местам сосредоточения личного состава оккупантов, фортификациям и технике. В результате слаженной работы был уничтожен склад с горюче-смазочными материалами и инженерная техника россиян.

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