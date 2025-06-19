'Точный огонь и холодный расчет': в Сухопутных войсках показали, как Leopard уничтожает укрытия врага на Покровском направлении. Видео

В 5-й отдельной тяжелой механизированной бригаде Сухопутных войск Украины показали эффективную работу танка Leopard на Покровском направлении. Экипаж "Херсон" из 1-го танкового батальона совершил прицельный удар по позициям врага.

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Вследствие этого было уничтожено укрытие оккупантов. Соответствующие кадры показали в Сухопутных войсках.

Танк нанес мощный удар по укрытию российских оккупантов. Прямая наводка, ювелирная точность и спокойная уверенность - результат не заставил себя ждать: позиции врага буквально выжжены, противник деморализован.

"Работает танк 5 отдельной тяжелой механизированной бригады - Leopard прямой наводкой уничтожает укрытия оккупантов на Покровском направлении. Четкая работа, точный огонь и холодный расчет - враг деморализован, а позиции выжжены!" - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, артиллеристы бригады "Гарт" ГПСУ поразили опорные пункты оккупантов на Волчанском направлении фронта. В ходе операции были нанесены прицельные удары по точкам запуска российских беспилотников.

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