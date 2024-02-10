Точный сброс FPV-дрона: пограничники разбили вражеский блиндаж на Харьковском направлении. Видео

Украинские пограничники в рядах Сил обороны Украины продолжают уничтожать российских захватчиков по всей линии фронта. На Харьковщине они разбили вражеский блиндаж.

Превратить укрытие в могилу для захватчиков пограничники смогли благодаря одному точному удару с помощью fpv-дрона. Видео уничтожения блиндажа было опубликовано в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

"Метким сбросом fpv-дрона пограничники разбили вражеский блиндаж на Харьковском направлении", – лаконично прокомментировали происходящее на кадрах в ГПСУ.

На видео видно, как пограничники с помощью БпЛА обнаружили вражеский блиндаж, возле которого слонялись оккупанты. Туда направили fpv-дрон – и тот, судя по взрыву, поразил цель с ювелирной точностью.

Напомним, накануне, 9 февраля, по всей линии фронта, украинские воины ликвидировали 980 оккупантов. Также уничтожены 111 единиц военной техники и вооружений, в том числе девять танков, 24 артсистемы и 21 ББМ.

Только в операционной зоне ОСУВ "Таврия", где ведутся, в частности, бои за Авдеевку, уничтожили 145 дронов, 2 склада боеприпасов армии РФ и более 360 захватчиков.

Также сообщалось, что контрразведка СБУ за неделю уничтожила 24 объекта армии РФ, в том числе танк, укрепление и наблюдательный пункт.