Только Беларусь и Африка: в ЧВК "Вагнер" открестились от сотрудничества с Россией

Российская частная военная компания "Вагнер" сейчас якобы не принимает участия в войне РФ против Украины. Действующие "вагнеровцы" на этом этапе работают только в Африке и Беларуси.

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Соответствующее заявление в понедельник, 26 августа, сделал Telegram-канал, связанный с ЧВК Евгения Пригожина. Представители группировки заверили, что в рядах российских сил их нет.

"На сегодняшний день сотрудники ЧВК "Вагнер" работают только на Черном Континенте и в Беларуси. Подразделений компании нет ни в росгвардии, ни в рядах министерства обороны России, ни где-либо еще", – сказано в тексте.

На этом этапе ЧВК также "не принимает участия в проведении "специальной военной операции". "В случае изменения ситуации будет объявлено дополнительно", – заявили "вагнеровцы".

Напомним: 25 августа Министерство иностранных дел Украины заявило, что, по данным нашей разведки, ВС РБ под видом учений сосредоточивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО в приграничье Гомельской области. Там также зафиксированы наемники "Вагнера". В МИД призвали Минск "не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы" и отвести войска.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военная разведки Великобритании заявила, что большую часть времени ЧВК "Вагнер" сосредоточена в основном в странах Африки, также она продолжает дислоцироваться в Республике Беларусь.

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