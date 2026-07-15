"Только гусеница слетела": механик-водитель танка Abrams рассказал, как танк спас экипаж в Курской области. Видео

На вооружении Вооруженных сил Украины находятся американские танки "Абрамс М1". Один из механиков-водителей, Павел, рассказал, как машина спасла жизнь экипажу.

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До этого танк подорвался на мине в Курской области России, но остался исправным. Видео публикуют официальные соцсети 47-й отдельной механизированной бригады.

Как танк спас экипаж

По словам Павла, в результате взрыва с колес машины сорвало гусеницу, а экипаж получил контузию, однако все остались живы.

"Все живы, только гусеница слетела. Эти мины он выдерживает", – рассказал Павел.

Военный отмечает, что, несмотря на вес около 65 тонн, машина остается быстрой и маневренной. Танк разгоняется до 60 км/ч, имеет автоматическую коробку передач и простое управление.

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"В нём коробка – автомат. Включил драйв – и всё, поехал", – говорит механик-водитель.

Павел также отметил, что американский танк проще в обслуживании и ремонте, чем советские аналоги. По американским стандартам, замена двигателя машины занимает около 45 минут.

Кроме того, "Абрамс М1" имеет аварийный режим, который позволяет танку двигаться даже с поврежденным двигателем, чтобы покинуть опасный участок или дождаться эвакуации.

Напомним, ранее в сети появились новые кадры тренировок украинских военных на итальянских колесных танках B1 Centauro. Экипажи 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады впервые подробно рассказали о боевом применении техники, в частности о стрельбе на дистанцию до 11 км из закрытых позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше начнут производство украинской 155-мм колесной САУ "Богдана". Для этого Краматорский завод тяжелого станкостроения, который является разработчиком и производителем артиллерийской системы, и польская оборонная компания Ponar Wadowice S.A. создали совместное предприятие PK MIL S.A.

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