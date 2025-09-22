'Только окна поставили – снова выбило': жительница Запорожья, дом которой уже в пятый раз попал под атаку, рассказала о пережитом. Фото

Утром в понедельник, 22 сентября, военные российской оккупационной армии ударили управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. В результате действий оккупантов есть жертвы и пострадавшие, а также повреждены многоэтажные и частные дома.

Одна из местных жительниц, дом которой уже в пятый раз попал под обстрел, рассказала о пережитом. Подробности сообщает "Суспільне".

Что известно

Сон Юлии Щербины в половине пятого утра прервали звуки взрывов. Сначала в доме исчез свет, а затем зашатались стены и из окон полетели стекла. Взрывная волна повредила входные и межкомнатные двери.

"Стекло, шифер, шифер из соседнего дома залетел мне в кухню. Забор упал. Собака вылезла по стеклу, порезала лапы. Мне страшно, аж тошнит..." – рассказала она.

Юлия добавила, что ее дом пятый раз попадает под российский обстрел. И теперь она приняла решение выезжать, несмотря на то, что очень любит свой дом.

"Только окна поставили – опять выбило, крышу новую сделали – опять вся побитая. Состояние обреченности. Я осталась из-за собаки, но сейчас точно буду уезжать. Я так люблю свой дом, я к нему привыкла, люблю район, соседей очень жаль", – призналась она.

Что предшествовало

Утром 22 сентября Запорожье оказалось под атакой российских оккупантов, они били КАБами. На месте попадания вспыхнул пожар. В результате удара есть жертвы и пострадавшие, повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения. Украинские полицейские показали первые минуты после российского удара по городу.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар России по Украине. Он надеется, что эта неделя принесет важные результаты в дипломатическом направлении в связи с началом работы Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский лидер подчеркнул, что только реальное давление может повлиять на агрессора.

