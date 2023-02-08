"Только в рамках коалиции": в Польше высказались о возможности предоставления самолетов Украине и ответили, идет ли дискуссия сейчас

Польша может предоставить Украине боевые самолеты F-16 или МиГ-29 только в рамках НАТО или более узкой коалиции. Однако пока этот вопрос не стоит в повестке дня.

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Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич во время заседания комиссии по национальной обороне Сейма Польши. Он заверил: если союзники примут соответствующее решение, его государство, безусловно, примет в этом участие.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова передать Украине свои истребители F-16. Однако подчеркнул, что такое решение должны поддержать партнеры из НАТО. По его словам, любая воздушная сила может быть реализована, но в координации со странами Североатлантического союза.

Издание CNN сообщило, что США не будут блокировать передачу по другим странам американских истребителей F-16 Украине, если они примут такое решение.

В то же время, сам Пентагон тоже не исключает отправку этих истребителей Украине. Тем не менее, американские чиновники рассматривают это как долгосрочную перспективу, которая, вероятно, будет измеряться годами, а не месяцами.

Между тем, в Воздушных силах Украины объявили реальную потребность в многофункциональных истребителях, которые смогут обеспечить охрану воздушного пространства: это пять авиабригад, или 180 самолетов. Ее вряд ли можно считать завышенной, однако средства для нее нужны астрономические – $29,25 млрд только на закупку, не говоря уже о затратах на эксплуатацию и ремонт, подсчитали аналитики Defence Express.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Украины Алексей Резников верит в то, что наша страна сможет получить западные истребители. Ранее Украине уже отказывали в той технике, которую теперь включают в пакеты военной помощи;

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что от иностранных партнеров Украина рассчитывает получить прежде всего истребители четвертого поколения F-16, но также не списываются со счетов и другие самолеты, такие как шведские Gripen, французские Mirage и Rafale.

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