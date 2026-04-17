Топ-1 среди подразделений Сил обороны: 'Альфа' СБУ в марте уничтожил более 10 тыс. оккупантов и 7 тыс. других целей. Видео

Подразделение специального назначения СБУ "Альфа" по итогам марта продемонстрировало самую высокую результативность среди всех составляющих Сил обороны Украины. Бойцы активно применяют беспилотные технологии и работают на передовой в круглосуточном режиме.

Благодаря этому им удалось достичь значительных результатов в уничтожении живой силы и техники противника. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По официальной информации, в течение марта спецназовцы уничтожили более 10 200 вражеских пехотинцев. Кроме этого, подразделение поразило еще 7 346 различных целей, из которых 5 122 были полностью уничтожены, а 2 224 – повреждены.

Среди пораженных объектов – 2 218 беспилотников, 1 279 средств наблюдения и связи, 1 606 фортификационных и инженерных сооружений, 810 единиц легкого автотранспорта, 422 единицы мототехники, 187 грузовиков, 90 артиллерийских систем и самоходных установок, 59 единиц бронированной техники и 10 реактивных систем залпового огня.

Такие результаты стали возможными благодаря системному подходу к выполнению боевых задач и широкому использованию современных технологий на поле боя.

Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Евгений Хмара подчеркнул, что Центр спецопераций "Альфа" стабильно демонстрирует высокую эффективность и входит в число самых результативных подразделений Сил обороны Украины.

"Центр спецопераций "Альфа" СБУ стабильно демонстрирует высокую эффективность на поле боя и постоянно входит в число самых результативных подразделений Сил обороны. Это не случайный успех, а системная работа и профессиональный подход к выполнению боевых задач", – отметил он.

По его словам, преимущество украинских сил заключается в современном подходе к ведению войны.

"Рашисты привыкли давить массой. Мы же воюем умом, точностью и технологиями. Именно в этом и есть наше преимущество. СБУ и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий, чтобы добывать новые козыри для Украины и заставить оппонентов к миру", – добавил Хмара.

