Украинские военные продолжают атаковать врага на временно оккупированных территориях. На этот раз "Птицы Мадьяра" поразили три газораспределительные станции на Луганщине.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Он отметил, что благодаря этим атакам топливный бак оккупантов "пустеет".

"Вояж в ночь на 25 сентября 2025 года совершили Птицы 14 полка Сил беспилотных систем. Топливный бак пустеет, вода в кране едва капает, голубое топливо в газовой плите не такое уж и голубое, а там, вскоре и паникадило замерцает... Так вот оно какое – счастье. Глаза и Жало", – подписал опубликованные фото Бровди.

В частности "Птицы Мадьяра" поразили:

– ГРС "Счастье" (Луганская обл., ВОТ Украины) – основной источник газа для Луганской ТЭС. Луганская ТЭС перешла в вынужденный режим работы на угле.

– ГРС Северодонецк (Северодонецк, Луганская обл., ВОТ Украины) – критически важна для химической промышленности, поставки газа на Северодонецкий "Азот", и не только.

– ГРС Новопсков (Луганская обл., ВОТ Украины).

"Это не все, прошедшей ночи. Да, кранодарскокрайцы, или как вас там? Дальше будет... Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми", – резюмировал удачную операцию Роберт Бровди.

Ранее бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посетовал на эффективную работу Сил беспилотных систем ВС Украины, которые "тремя-четырьмя дронами терзают одного солдатика"-оккупанта. Командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди он обозвал изувером, но признал, что тот отлично выполняет свою работу.

Напомним, что украинские военные продолжают методично уничтожать оккупанта и его технику. Недавно они показали эффектную дуэль FPV-дронов и вражеских бомберов. Победителями в ней стали наши бойцы.

Как писал OBOZ.UA, недавно бойцы 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis на одном из активных направлений фронта уничтожили два российских зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" общей стоимостью 50 миллионов долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!