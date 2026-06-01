'Топтать флаг Украины – плохая примета': ликвидирован предатель из Луганска, который воевал в рядах армии Путина. Фото

На войне с российскими оккупантами украинские военные ликвидировали очередного предателя. Сергей Заикин из временно оккупированного Луганска воевал в рядах путинской армии.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, также известный как "Штирлиц". Он также обнародовал фото предателя.

По информации военного, Заикин командовал штурмовым подразделением. Также известно, что тот имел звание младшего лейтенанта.

"Топтать флаг Украины – плохая примета. Предатель из г. Луганск, командир штурмового подразделения, младший лейтенант Заикин Сергей. Успешно демобилизован", – говорится в заметке "Штирлица".

Украинские предатели в рядах российского войска

Недавно четырех граждан Украины приговорили к 15 годам заклю чения с конфискацией имущества за государственную измену и участие в боях на стороне российского войска.

По данным следствия, все осужденные, жители Донецкой и Луганской областей, вступили в российские подразделения и воевали против Сил обороны Украины в Донецкой области и Запорожье. Украинские военные взяли их в плен в 2024 и 2025 годах.

Один из них служил стрелком в 291-м мотострелковом полку РФ и воевал в Запорожье, где попал в плен возле Копанов в ноябре 2024 года. Другой, житель Мариуполя, прошел подготовку как снайпер и участвовал в штурмах в Донецкой области.

Еще двое фигурантов с Луганщины подписали контракты с Минобороны РФ в 2025 году: один служил в штабе и воевал на Северском направлении, другой выполнял охранные функции на оккупированных территориях Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1410 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 365 тыс. 470 человек.

