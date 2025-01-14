'Тотальное уничтожение всего живого': в сети показали, что сделали оккупанты с Марьинкой в Донецкой области. Видео

Россия захватила городок Марьинка в нескольких километрах от Донецка в конце декабря 2023 года. До того оккупанты превратили населенный пункт в груду строительного мусора, поэтому свой триколор "освободители" водружали на безжизненных руинах.

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Спустя год с небольшим "освобожденная" Марьинка по-прежнему остается пронзительным свидетельством того, что несет с собой "русский мир". Видео из уничтоженного города опубликовал журналист Денис Казанский.

"Бывший город Марьинка, Донецкая область. Только психбольной может называть это "освобождением" и "помощью жителям Донбасса". На самом деле это просто геноцид и тотальное уничтожение всего живого. Армия России превращает Донбасс в необитаемую свалку строительного мусора", – написал он.

На опубликованных Казанским кадрах видны безжизненные руины, где не осталось ни одного целого здания и ни единого дерева.

Об "освобождении" Марьинки российскому диктатору Владимиру Путину тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывал 25 декабря 2023 года. До того в РФ заявляли о полном захвате этого населенного пункта трижды.

"У нас в ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка, это пять километров юго-западнее Донецка. За 9 лет ВСУ сделали мощнейший укрепрайон, который соединен и подземными ходами. И фактически почти на каждой улице свои хорошо укрепленные и довольно хорошо защищенные от всех ударов как с воздуха, так и артиллерии сооружения. Долговременные огневые точки, сложная система подземных коммуникаций. Благодаря решительным действиям наших военнослужащих укрепрайон взломан", – говорил тогда Шойгу.

О том, что "освободители" разрушили город и жизни 9 тысяч живших в нем до начала полномасштабной войны людей, военный преступник не упомянул. Как и о том, что захватить Маринку, площадь которой составляет 230 га, Россия безуспешно пыталась с 2014 года – и смогла это сделать только после того, как от города осталась лишь точка на карте.

Зато об этом упомянул тогдашний главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. 26 декабря 2023 года, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Шойгу о захвате Марьинке, он заявил, что такого города больше нет.

"Наша официальная позиция – такова, что мы защищаем каждый клочок нашей земли, каждый клочок, но если вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, с землей и с нашими бойцами, то жизнь наших бойцов нам важнее. Марьинка, которая держалась почти два года, улица за улицей и дом за домом уничтожена врагом. По состоянию на сегодня (26 декабря 2023 года. – Ред.) наши войска еще находятся в северной части города и подготовили оборонительный рубеж рядом с населенным пунктом, но я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует", – говорил тогда он.

Напомним, ранее: в сети показали, как выглядит оккупированная Красногоровка Донецкой области. Этот населенный пункт расположен рядом с Марьинкой, до войны в нем проживало около 10 тысяч людей, после прихода "освободителей" жить там больше негде и некому.

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