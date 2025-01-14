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"Тотальное уничтожение всего живого": в сети показали, что сделали оккупанты с Марьинкой в Донецкой области. Видео

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
7,4 т.
'Тотальное уничтожение всего живого': в сети показали, что сделали оккупанты с Марьинкой в Донецкой области. Видео

Россия захватила городок Марьинка в нескольких километрах от Донецка в конце декабря 2023 года. До того оккупанты превратили населенный пункт в груду строительного мусора, поэтому свой триколор "освободители" водружали на безжизненных руинах.

Видео дня

Спустя год с небольшим "освобожденная" Марьинка по-прежнему остается пронзительным свидетельством того, что несет с собой "русский мир". Видео из уничтоженного города опубликовал журналист Денис Казанский.

"Бывший город Марьинка, Донецкая область. Только психбольной может называть это "освобождением" и "помощью жителям Донбасса". На самом деле это просто геноцид и тотальное уничтожение всего живого. Армия России превращает Донбасс в необитаемую свалку строительного мусора", – написал он.

На опубликованных Казанским кадрах видны безжизненные руины, где не осталось ни одного целого здания и ни единого дерева.

"Тотальное уничтожение всего живого": в сети показали, что сделали оккупанты с Марьинкой в Донецкой области. Видео
"Тотальное уничтожение всего живого": в сети показали, что сделали оккупанты с Марьинкой в Донецкой области. Видео
"Тотальное уничтожение всего живого": в сети показали, что сделали оккупанты с Марьинкой в Донецкой области. Видео
"Тотальное уничтожение всего живого": в сети показали, что сделали оккупанты с Марьинкой в Донецкой области. Видео
"Тотальное уничтожение всего живого": в сети показали, что сделали оккупанты с Марьинкой в Донецкой области. Видео
"Тотальное уничтожение всего живого": в сети показали, что сделали оккупанты с Марьинкой в Донецкой области. Видео

Об "освобождении" Марьинки российскому диктатору Владимиру Путину тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывал 25 декабря 2023 года. До того в РФ заявляли о полном захвате этого населенного пункта трижды.

"Тотальное уничтожение всего живого": в сети показали, что сделали оккупанты с Марьинкой в Донецкой области. Видео

"У нас в ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка, это пять километров юго-западнее Донецка. За 9 лет ВСУ сделали мощнейший укрепрайон, который соединен и подземными ходами. И фактически почти на каждой улице свои хорошо укрепленные и довольно хорошо защищенные от всех ударов как с воздуха, так и артиллерии сооружения. Долговременные огневые точки, сложная система подземных коммуникаций. Благодаря решительным действиям наших военнослужащих укрепрайон взломан", – говорил тогда Шойгу.

О том, что "освободители" разрушили город и жизни 9 тысяч живших в нем до начала полномасштабной войны людей, военный преступник не упомянул. Как и о том, что захватить Маринку, площадь которой составляет 230 га, Россия безуспешно пыталась с 2014 года – и смогла это сделать только после того, как от города осталась лишь точка на карте.

"Тотальное уничтожение всего живого": в сети показали, что сделали оккупанты с Марьинкой в Донецкой области. Видео

Зато об этом упомянул тогдашний главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. 26 декабря 2023 года, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Шойгу о захвате Марьинке, он заявил, что такого города больше нет.

"Наша официальная позиция – такова, что мы защищаем каждый клочок нашей земли, каждый клочок, но если вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, с землей и с нашими бойцами, то жизнь наших бойцов нам важнее. Марьинка, которая держалась почти два года, улица за улицей и дом за домом уничтожена врагом. По состоянию на сегодня (26 декабря 2023 года. – Ред.)  наши войска еще находятся в северной части города и подготовили оборонительный рубеж рядом с населенным пунктом, но я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует", – говорил тогда он.

Напомним, ранее: в сети показали, как выглядит оккупированная Красногоровка Донецкой области. Этот населенный пункт расположен рядом с Марьинкой, до войны в нем проживало около 10 тысяч людей, после прихода "освободителей" жить там больше негде и некому.

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