Блог | Юрий Бутусов: Трагические вопросы 24 февраля, ценой в тысячи жизней. Почему сняли оборону с аэродрома Гостомель?

Почему после доклада директора ЦРУ Бернса о подготовке россиянами атаки на Гостомель с обороны аэродрома сняли 4-ю бригаду Нацгвардии и отправили в Луганскую область накануне вторжения, что позволило россиянам захватить аэродром востока и быстро захватить Гостомель, Ирпень, Бучу?

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Цитата:

3-го квітня американське видання Wall-street journal оприлюднило статтю з посиланням на джерела у керівництві США, що глава ЦРУ Вільям Бернс у січні 2022-го відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та надав йому важливу інформацію. "Тоді США мали ще більше інформації про план атаки Росії, включно з тим, що він передбачав швидкий удар по Києву з Білорусі". Глава ЦРУ попередив, що "російські війська планують захопити аеропорт "Антонов" у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ".

CNN повідомило, що Бернс був у Києві 16 січня. 16 січня план нападу на Гостомель був на столі у керівництва України.

Попередження:

21 лютого я отримав деталізовану інформацію від Державної прикордонної служби про напад росіян на Гостомель на гелікоптерах 24 лютого. Виліт з Біларусі, маршрут прольоту - через Чорнобильску зону, ціль атаки - захоплення аеродрому Гостомель. У першій хвилі - 60 гелікоптерів. Якщо буде суд по цих подіях, будуть і свідки і свідчення. Ця інформація підтверджувалась планами вторгнення, які друкували британські та американські видання з посиланням на розвідку.

Я подумав тоді, що якщо Державна прикордонна служба має дані такого рівня, значить вони доведені до усіх сил оборони, і усі готуються до відбиття атаки. І подумав, що атака росіян дуже погано спланована, адже спеціально для оборони аеродрома Гостомель біля нього у 2016-му році за рішенням міністра МВС А.Авакова та командувача НГУ М.Балана була створена нова 4-та бригада Нацгвардії, у складі якої повноцінна та добре підготовлена батальонна тактична група, у складі 12 гаубиць Д-30, зенітно-артилерийського дивізіону, до 10 танків, понад 30 БТР-3, мінометна батарея 120 мм. А головне - що там значна кількість кваліфікованих солдат, сержантів та офіцерів, яких з 2016-го року ретельно готували за програмою підготовки легкої піхоти, вони пройшли багато навчань, і були здатні діяти без техніки. Якщо підсилити Гостомель зенітно-ракетними комплексами, то БТГР 4-ї бригади знищить будь-який десант на гелікоптерах, оскільки ніякого важкого озброєння у них бути не може. А поки російські війська будуть іхати 200 км від кордону, будь-який вертолітний десант переб'ють разом з гелікоптерами. На жаль, я помилився.

Що відбулось?

На початку лютого увесь бойовий склад 4-тої бригади Нацгвардії включно з усією боєздатною бойовою технікою був раптово знятий з оборони аеродрому Гостомель та півночі Києва та перекинутий у Луганську область, останні кадрові підрозділи виїхали з Києва за кілька днів до вторгнення. У Гостомелі залишились тільки рота солдат строкової служби, адміністративна частина, і частина зенітно-артилерийського дивізіону, і кілька одиниць несправної бойової техніки.

Головний удар росіян, про який попереджало ЦРУ у січні прийняли на себе три розрахунки зенітних установок ЗУ-23 та три розрахунки ручних переносних зенітно-ракетних комплексів. Жодного танку. Жодної гармати. Для прикриття Гостомеля також чомусь не були зосереджені зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дії.

Батальон 72-ї механізованої бригади, який отримав наказ на вихід до аеродрому Гостомель лише напередодні, просто не встиг вийти на позиції та розгорнути оборону, і був змушений вступати у бій сходу, вже після висадки десанту. Вже після висадки десанту на Гостомель почали терміново кидати усіх кого можливо, резерви перекидали навіть нашими гелікоптерами, хоча було багато часу зробити все заздалегідь.

Усі збиті під час атаки росіян гелікоптери були, за наявною на даний момент інформацією, збиті рохрахунками 4-ї бригади НГУ. Але їх зенітні установки були під час бою з переважаючими у багато разів силами противника розбиті, а ракети до ПЗРК закінчились, завдати удар по російському десанту не було чим, строковиків з бази відвели, і ворог на наступний день захопив базу бригади, яка 6 років готувалась до оборони аеродрому, бо знищити десант не було кому та не було чим.

За день 24 лютого головні сили росіян без жодних перешкод проїхали маршем 200 км від кордону і вийшли до Гостомеля.

Якби десант у Гостомелі було знищено у той самий день, 72-га бригада та Нацгвардія встигли б розгорнутись навколо Гостомелю, і швидкий прорив російських військ у київську агломерацію був би неможливим. Не були б захоплені так швидко Гостомель, Буча, Ірпінь, був би час на евакуацію. Важко навіть цявити, скільки б життів це врятувало. Яких страждань та яких жертв би не сталось...

Воїни 4-тої бригади НГУ чудово знали усю місцевість на аеродромі та навколо, тренувались та жили в тому районі, і були добре підготовлені, у них були безпілотники для корегування вогню. Усі на фронті, хто знає цю бригаду, знають про її високі бойові якості, за рік у складі 6 Героїв України. Вони б знищили гостомельский десант достатньо швидко, ворог десантував у першій хвилі біля 200 бійців. Під вогнем гаубиць та танків подальша висадка була б просто неможлива.

Питання:

Чому попри дані про захоплення аеродрому Гостомель для забезпечення наступу російських військ з оборони аеродрому була знята в останній момент боєздатна 4-та бригада НГУ, яка відповідала саме за цей напрямок? Чи була вчасно та в повному обсязі доведена інформація розвідки та ЦРУ про атаку на Гостомель до військового командування? Чому не були створені засідки на шляху руху російських військ на Гостомель? Чому не були створені засідки біля аеродрому зенітно-ракетними комплексами "Бук" та "Оса", які могли б відбити атаку? Чому навколо Гостомеля не було вчасно підготовлені рубежі оборони, адже в цьому районі було достатньо військових частин та інженерної техніки? Чому не вивели літаки з аеродрому, і передусім "Мрію"? Хто за все це відповідає?