Трамп может закончить войну одним звонком? Климкин объяснил, на что он способен

Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он может окончить любую войну одним телефонным звонком, имеет элементы предвыборного пиара. Впрочем, Трамп действительно готов к сильным и решительным действиям в контексте войны в Украине.

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В то же время до сих пор непонятно, как именно Трамп представляет окончание войны. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

"Трамп действительно хочет это сделать. Это совершенно очевидно. Он постоянно повторяет это. И если он станет президентом, ему будут об этом напоминать чуть ли не каждый день. Это ведь не вопрос одного телефонного звонка. Конечно, это часть предвыборной риторики. Но в переносном смысле Трамп говорит о том, что готов к сильным и решительным действиям", – подчеркнул дипломат.

По мнению Климкина, Трамп имеет множество возможностей для поднятия ставок и решения вопроса Украины с позиции силы. В частности, он может угрожать России новыми санкциями, а также тем, кто помогает путинскому режиму обходить их. Он может поставлять больше нового оружия Украине и тому подобное.

"У него есть возможности поднимать ставки. Будет ли он это делать, если да, как и в какой последовательности, зависит от него и его администрации. В том случае, если он будет избран", – заметил дипломат.

По его оценкам, пока Трамп не имеет четкого плана окончания войны в Украине. Но он будет поступать как бизнесмен, знающий, что "есть нюансы, есть размены и т.д.".

"То есть изначально он не прописывает себе условия. Он говорит: "Я это сделаю". А на каких условиях? Будем вести жесткую торговлю. Важно то, что он готов вести именно жесткую торговлю", – подытожил дипломат.

Читайте также полную версию интервью: "Трамп хочет закончить войну в Украине, но не имеет плана, а Харрис не воспринимает Путина. Интервью с Климкиным".

Как писал OBOZ.UA, кандидат в президенты США Дональд Трамп заверил, что может "остановить любую войну по телефонному звонку", в частности – войну в Украине. Трамп пообещал, что во время его нового президентского срока "годы войны, хаоса и слабости закончатся".

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