Трамп хочет закончить войну в Украине, но нет плана, а Гаррис не воспринимает Путина. Интервью с Климкиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп действительно стремится закончить войну в Украине. Когда он говорит о том, что для этого ему достаточно сделать один телефонный звонок, это, конечно, предвыборный трюк, но у него действительно есть возможность повышать ставки и действовать с позиции силы, чтобы решить "украинский вопрос". По итогам недавнего разговора с ним об Украине экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в колонке Daily Mail озвучил три пункта, в частности, возвращение к границам 24 февраля 2022 года.

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Администрация Джо Байдена поднимала ставки в игре против России крайне осторожно. Трамп может действовать гораздо смелее. Однако четкого плана завершения войны у него нет и, как бизнесмен, он будет принимать решения непосредственно во время игры. Что касается Камалы Харрис, которая имеет шанс стать президентом США, то она может начать более смелую игру, чем Байден. По меньшей мере, потому, что не верит в величие путинской России.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

– Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал убеждение, что Дональд Трамп сможет помочь закончить войну в Украине. Причем, по мнению Джонсона, это должно выглядеть так: возвращение к границам 24 февраля 2022 года, гарантия вступления Украины в Евросоюз и НАТО, а также замена украинцами 70 тысяч американских солдат на базах США и ЕС. Насколько реалистичен этот план безотносительно личности нового президента США? Насколько к такому сценарию будет готов Трамп и насколько Путин?

– Это вообще не план. Это размышления Бориса после встречи с Трампом, это разные моменты, которые они обсуждали. Они складываются не в план, не в концепцию, это просто разные аргументы. Если вы почитаете колонку Бориса, то она начинается с похвалы, этакого панегирика Трампу, и очень удачного. А потом он излагает какие-то фрагменты своего разговора, абсолютно без структуризации.

То, что они обсуждали какую-то линию 24 февраля 2022 года – это возможно. При каких условиях, что означают гарантии вступления в НАТО? Замена американцев на украинцев на военных базах – это вообще веселый пункт, поскольку многие европейцы точно не будут радоваться уменьшению количества американцев в Европе.

Следовательно, это не план – это отдельные соображения. Да, они очень показательны, но они не складываются ни в какое видение. Потому я бы не обсуждал их как целостный план.

– По крайней мере, для нас это хорошая новость, что политик, настолько поддерживающий Украину, Джонсон, разговаривал с Трампом – человеком, который может во второй раз стать президентом США, об Украине, не так ли?

– Конечно, это очень классно, что это серьезный разговор об Украине. И то, что Трамп понимает, что для него это часть его обязательств перед избирателями. На каждом митинге он говорит, что завершит эту войну. Но Борис сказал, что он ее завершит с позиции силы. Это то, что и я постоянно говорю своим республиканским друзьям. Что с позиции слабости там разговаривать нельзя.

И в этом смысле, наверное, это действительно был хороший разговор. Но о чем он был, насколько он был структурирован, как дальше Трамп будет соблюдать или не соблюдать отдельные элементы – вам этого никто не скажет, ведь он довольно непредсказуемая личность.

– Закончить войну с позиции силы. Могли бы вы объяснить, о чем идет речь? Как это может выглядеть на практике?

– Позиция силы – это позиция силы на переговорах. Это значит, если Путин не идет на серьезный разговор – а сейчас он не хочет идти ни на какой разговор, – то ему дальше достанется. Причем будет сказано, что будет сразу, а что потом. В принципе, возможности для повышения ставок у американцев и европейцев есть. Возможно, они договорятся с другими в незападном мире.

Итак, в первую очередь это четкое понимание того, как поднимать ставки. Сегодняшняя американская администрация поднимает ставки очень осторожно. Я бы сказал, не просто слишком осторожно, а крайне осторожно. Я называю это неудачной осторожностью. От Трампа я такого не ожидаю, хотя это не значит, что он будет это обязательно делать. Трамп может смотреть на мир с совершенно другого угла.

– Кандидат в президенты Трамп озвучил тезис о том, что может остановить любую войну по телефонному звонку, вспомнив об Украине. Президент Зеленский прокомментировал это заявление и отметил, что открытым остается вопрос: какой ценой это будет достигнуто и кто будет платить эту цену? По вашему мнению, почему снова актуализировался этот вопрос? Заявление Трампа – не больше, чем предвыборный пиар? Что он действительно может сделать, чтобы решить "украинский вопрос"?

– Трамп действительно хочет это сделать. Это совершенно очевидно. Он постоянно повторяет это. И если он станет президентом, ему будут об этом напоминать почти каждый день. Это ведь не вопрос одного телефонного звонка. Конечно, это часть предвыборной риторики. Но в переносном смысле Трамп говорит о том, что готов к сильным и решительным действиям.

Может ли он поднять ставки? Может. Может ли угрожать новыми санкциями? Может. Может ли грозить санкциями тем, из-за кого эти санкции обходятся? Безусловно, да. Может ли поставлять больше нового оружия? Конечно, да. То есть у него есть возможности поднимать ставки. Будет ли он это делать, если да, как и в какой последовательности, зависит от него и его администрации. В том случае, если он будет избран.

– Согласитесь, что самая большая интрига сегодня – как именно Трамп представляет это окончание войны. Грубо говоря, должна ли в его представлении определенная оккупированная территория Украины остаться под контролем России?

– Это нужно у Трампа спросить. Я думаю, у него нет абсолютно четкого плана, что в одну сторону, что в другую, что в третью. Если вы думаете, что у него расписан план на отдельном клочке бумаги, лежащем перед его глазами на столе, один, два, три… Я думаю, так он это себе не представляет. Он представляет это себе как переговоры с сильной позиции. Он – бизнесмен и знает, что есть нюансы, есть размены и т.д.

То есть изначально он не прописывает себе условия. Он говорит: я это сделаю. А на каких условиях? Будем вести жесткую торговлю. Важно то, что он готов вести именно жесткую торговлю.

– Очень серьезные изменения происходят в Демократической партии США. Президент Байден отказался от участия в выборах, на выборы вместо него идет Камала Харрис. Хотя они и однопартийцы, но все же разные политики. Считаете ли вы, что Камала Харрис в должности президента США смогла бы сделать для Украины больше, чем Джо Байден? Вы ведь говорили о крайне осторожной позиции нынешней администрации США.

– Ситуация может измениться, поскольку у Камалы нет такого багажа после Холодной войны. Она не видит Россию как равную Соединенным Штатам. Она видит Китай как основного стратегического соперника США, а Россию видит скорее как проблему второго уровня. Претензии Путина в контексте великих государств она точно не будет принимать.

Она из другого поколения. Холодная война – это то, что давно закончилось. И все эти балансы, желание Путина как-то восстанавливать свою зону влияния – это то, что от нее очень далеко. Она не будет относиться к этому столь чувствительно. Но многое зависит от того, какая у нее будет команда, и внешнеполитическая, и по вопросам безопасности. От этих людей будет зависеть пусть не все, но немало.