Трамп может психануть, Европа – понять что-то важное: Обухов пояснил, как переиграть Путина

Захватническая война России против Украины является непременным условием существования для Кремля. Соответственно, на то, что он добровольно согласится на ее прекращение, рассчитывать не стоит. Тем не менее, есть целый ряд факторов, на которые Москва объективно влиять не может. Прежде всего, речь об экономических, а не политических или военных рычагах влияния на агрессора.

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Может ли Кремль рассчитывать на поддержку крупнейших мировых игроков – США и Китая? Что касается Вашингтона, то глава Белого дома Дональд Трамп в любой момент может просто "психануть" и кратно увеличить военную поддержку Украины. Пекин, в свою очередь, рассматривает Россию как сырьевой придаток и вассала, но на открытую военную помощь режиму не пойдет. А что же Европа? Она должна осознать важную истину, что глава Кремля Владимир Путин недоговороспособен, и начать насыщать Украину технологиями и вооружениями.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

– По вашим оценкам, действительно ли Трамп сегодня де-факто поддерживает Путина или просто ведет свою игру? Он раз за разом высказывается комплиментарно по отношению к кремлевскому диктатору, относится к нему с понимаем и так далее.

– Я убежден, что это никакая не игра и что Трамп не понимает, кто такой Путин. Трамп вбил себе в голову, что он настолько влиятелен, что его личные контакты настолько важны, что он может решить любую проблему. И в этом состоит его самое большое кардинальное заблуждение.

– Но рано или поздно он поймет, что не всесилен, что у него недостаточно рычагов влияния на Путина. Что будет дальше, после этого осознания?

– Тогда будут решения, которые пока сложно предсказать. Не исключено, что могут быть и военные решения в плане более масштабной поддержки Украины. Это то, что может произойти в любое время.

Но это зависит также и от позиции Европы. Как я вижу, и Европа пока не все понимает. Для России война – это парадигма. И пока они этого не осознают...

– В чем, по вашему мнению, главное заблуждение Европы?

– Оно состоит в том, что они считают, что с Путиным можно обо всем договориться. Но это нонсенс, если исходить из того, что я сказал – что для России на сегодняшний день война – непременное условие. Что касается завтрашнего дня, то этого никто не знает, потому что неизвестно, будет ли Россия в нынешнем качестве и нынешнем состоянии.

Светлые головы в Европе должны понять, что нужно вести себя по-другому, действовать иначе.

– Как вы расцениваете присутствие на параде победы в Москве Си Цзиньпина с колорадской ленточкой? Это знак реальной поддержки Путина со стороны Китая, в частности, военной, или просто попытка сохранить с Россией добрососедские отношения?

– Вероятно, в такой интерпретации состоит ошибка многих руководителей стран, политологов, потому что Китай рассматривает Россию как свой придаток. Китаю эта война не нужна, но, исходя из того, что эта война приблизит распад России, то, наверное, надо Россию поддерживать морально. Ведь никакой масштабной поддержки Китая России мы не видим. Да, из Китая идут какие-то материалы, какие-то продукты двойного назначения, но не идут снаряды, ракеты и другая сугубо военная продукция.

В отличие от Северной Кореи, Китай на это не идет, и, думаю, не пойдет. Ведь он не хочет ссориться со всем Западом, с Европой и Америкой, куда он продает свою продукцию. Поэтому присутствие на параде ничего не значит. А ленточка – не ленточка, он ничего в этом не понимает. Си Цзиньпин просто приехал к своим вассалам. Еще один момент – это было сделано в пику Трампу.

– Мы видим, что Путин возвращается к риторике "защиты" русскоязычного населения. Может ли он таким образом де-факто создавать информационные условия для агрессии в отношении других постсоветских государств, где имеются большие русскоязычные диаспоры?

– Что касается "защиты" русскоязычного населения, то это звучит как анекдот. Потому что изначально во всей этой войне, начиная с 2014 года, об этом речь не шла. Речь шла о деньгах, которые Путин и его олигархи теряли в Украине. Это и недра, и то, что было наверху, и трудолюбивые люди, которым все равно на кого работать…

– По вашему мнению, почему этот нарратив актуализируется именно сейчас?

– Это из той же серии, что и сообщение о намерении запуска межконтинентальной ракеты по Украине. Кроме того, Путин и его окружение стали заложниками своей пропаганды. Большинство людей в России не понимает, что происходит, за что идет эта война. Пока никто не кричит: "За родину! За Путина!" но может быть и до этого дойдет.

И еще один важный момент. Почему эта война продолжается и может долго продолжаться дальше? Потому что Россия на сегодняшний день одна из самых бедных стран в Европе, она беднее, чем Украина. Там у людей нет возможности заработать головой и руками, и они идут умирать на фронт. По большому счету, семьям на это тоже наплевать – для них важно получить эти несколько миллионов рублей, чтобы можно было заплатить за квартиру, оплатить обучение детей и так далее.

– Недавно были выпущены фрагменты "нового", а на самом деле не нового интервью Путина, где тот говорит, что в России достаточно живой силы и техники, чтобы довести войну до "логичного завершения". Как вы оцениваете ресурс путинской России, чтобы закончить войну так, как хочет Кремль?

– Главный ресурс на сегодня – это живая сила, о чем я сказал. Это пока единственное преимущество России и оно, наверное, будет сохраняться достаточно долго. Но в случае, если Европа и Штаты пойдут на более масштабную, более качественную военную поддержку Украины, то это преимущество России может достаточно быстро испариться, поскольку эта война уже стала технологически другой.

Это фактически война дронов и технологий, контакта, когда пехота идет против пехоты, уже очень мало. Если произойдет насыщение Украины дальнобойными ракетами, которые будут разрушать логистику, кассетными снарядами и прочим, то это преимущество исчезнет, поскольку голодный солдат, у которого нет боеприпасов, не сможет сделать ничего.

Думаю, Европа должна прийти к такому пониманию. Что касается США, то Трамп может просто психануть, когда поймет, что не может сделать то, что запланировал. И тогда он начнет делать что-то противоположное.

Здесь что в политическом, что в военном смысле патовая ситуация. Руководство Украины, конечно же, не может отдать ни Запорожье, ни Херсон, ни территории этих областей на правом берегу Днепра, которые не оккупированы. Как и оккупированные территории. А Путин не может взять эти территории военным путем. Это практически невозможно. Надо положить миллионы, чтобы форсировать Днепр.

Поэтому изначально было понятно, что переговоры в Турции ни к чему не приведут. Там говорили о том, чего нельзя решить. Вопрос нельзя решить как в годы Второй мировой путем интервенции или освобождением территорий, а экономическим путем, насыщением технологиями и вооружениями Украины.