'Требование международного права': в Турции заявили, что отстаивают возвращение всех оккупированных территорий Украины

Турция неуклонно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. И на всех возможных площадках подчеркивает, что возвращение нашему государству оккупированных Россией законных территорий является требованием международного права.

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В частности, под контроль Украины должен возвратиться и Крым. Об этом заявил главный советник президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана Ялчин Топчу во время встречи с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелялом, пишет "Укринформ".

"Турция, которая поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также на всех платформах отстаивает, что возвращение оккупированных территорий, включая Крым, является требованием международного права. Турция стремится, чтобы продолжающаяся оккупация и война в Украине, Газе и Ливане закончились, и твердо выступает за это на всех международных платформах, вносит свой вклад в обеспечение постоянного мира в нашем регионе и мире для будущего всего человечества", - подчеркнул Ялчин Топчу.

Находящийся в Турции с визитом Нариман Джелял поделился с собеседником информацией о ситуации в оккупированном Россией Крыму. В частности, он рассказал, каким гонениям и притеснениям подвергают россияне крымских татар, а также как Россия нарушает на оккупированном полуострове права человека и какие преступления совершает.

"Обыски, задержания проходят постоянно. Задержанных приговаривают к длительным срокам заключения, где они находятся в неудовлетворительных, бесчеловечных условиях... Были случаи, когда политических заключенных старше 60 лет доставили в суд в неудовлетворительном состоянии здоровья", – рассказал Нариман Джелял, который на себе прочувствовал, что такое российский плен.

Все присутствующие на встрече сошлись на том, что Турция должна вступиться за крымскотатарский народ, а также выразили надежду, что Эрдоган приложит все усилия для того, чтобы крымские татары, ставшие пленниками Кремля и содержащиеся в тюрьмах по сфабрикованным обвинениям, получили свободу. Так же, как он поспособствует и освобождению военнопленных и гражданских заложников-украинцев.

"Кроме освобождения политических заключенных, говорим и о наших военнопленных, о гражданских, которые находятся в жесточайших условиях из-за того, что защищали на фронте свою родину, за свою позицию. Здесь очень важно сочетание усилий как государства, так и гражданского общества. В Украине общественные организации делают очень многое для защиты прав граждан Украины", – подчеркнул во время встречи советник посольства Украины в Турции Денис Золотарев.

Напомним, ранее о том, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права, заявлял сам президент Турции. В видеообращении, которое транслировалось во время Четвертого саммита лидеров Крымской платформы, проходившего в Киеве 11 сентября, Эрдоган заверил в непреклонности поддержки Украины со стороны его государства.