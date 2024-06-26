Требуется комплексный подход: Харук объяснил, смогут ли F-16 защитить Украину от КАБов

Западные истребители F-16 сами по себе не смогут оградить Украину от КАБов, поскольку здесь требуется комплексный подход. Очевидно, что эффективное использование этих самолетов возможно на ограниченных военных участках.

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Об этом рассказал профессор кафедры Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного Андрей Харук в новом выпуске программы OBOZ.TALK. Он отметил, что используемые украинскими силами Миг-29 и Су-27 не модернизированы настолько, как их российские аналоги.

"Безусловно, требуется комплексный подход. Безусловно, нам остро не хватает для этой комплексности современных самолетов-охотников, потому что те же Миг-29, Су-27, украинские, они не модернизированы. Видно, что там некоторая часть модернизирована, но очень ограничена. И они поступаются по своим характеристикам российским охотникам, которые, хотя корнями должны уходить в Су-27, например, Су-30 или Су-35, но они модернизированы, с более мощными радарами, с более дальнебойными ракетами. И здесь, собственно, F-16 должен этот дисбаланс нам помочь урегулировать на нашу сторону", – пояснил эксперт.

По его словам, F-16 можно сосредоточить на определенных локальных направлениях, например Харьковском или Крымском.

"Если учитывать, что одновременно мы сможем вести бой, сначала, я думаю, не больше одной эскадрели, этих F-16, то есть 12-18 самолетов больше, то здесь можно будет говорить о каком-то локальном участке, например, Харьковском направлении или Крымском направлении , где будут действовать, собственно, вот эти охотники", – сказал Харук.

В то же время, поскольку F-16 может оперировать на значительно большем расстоянии от базы, чем Миг-29 или Су-27, они могут обеспечивать покрытие и маневренность над всей территорией Украины, включая прифронтовые зоны.

"Это, скажем так, это не танк, не артиллерийская пушка, которую перебросить с одного участка фронта на другой достаточно сложно проблематично. Они могут, учитывая достаточную дальность полета F-16, а у них дальность полета, например, существенно превышает такой параметр в Миг-29, хотя Су-27 по этому параметру вне конкуренции. Так вот, учитывая их большую дальность полета, они смогут маневрировать над всей территорией Украины, над всей фронтовой полосой. И другое дело, еще раз повторяю, что использовать их нужно будет, по-моему, все-таки концентрировано на определенных ключевых участках для завоевания преимущества в воздухе", – добавил эксперт.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина получит истребители F-16. Глава государства отметил, что боевые самолеты нашей стране передаст Дания.

Украина давит на США и другие страны для того, чтобы они активизировали обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Действующие программы не могут подготовить достаточное количество летчиков для полетов на самолетах, которые вскоре получит наша страна.

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