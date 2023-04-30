'Трепещите, Леопарды': оккупанты продолжают позориться, стягивая в Украину древние танки

Российская террористическая армия продолжает нести огромные потери не только личного состава, но и различной техники. Не имея возможности пополнять резервы, россияне вынуждены собирать по всей стране музейные экспонаты и перебрасывать их на фронт.

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В районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области зафиксировали колонну с танками Т-54 и Т-55. Об этом в Telegram сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Эксперт отметил, что российские войска продолжают насыщать временно оккупированные регионы на юге Украины старой техникой. Также он напомнил, что на правобережной части Херсонской области россияне впервые стали активно применять танки Т-62 в конце мая 2022 года.

Коваленко подчеркнул, что по качеству техники российские оккупанты отдают приоритет Луганской и Донецкой области, а на Херсонщину и Запорожье стягивают древние образцы вооружения.

Военный аналитик также заметил, что оккупанты даже не удосужились обвесить древние танки комплексом динамической защиты по типу "Контакт-1". Впрочем, он добавил, что никакая защита не поможет таким раритетным танкам.

В сети уже пристыдили россиян, которые в больном воображении считают свою армию "второй в мире" и предположили, что скоро на поле боя появятся танки Т-34. Также агрессора потролили, что современным Leopard оккупанты будут противопоставлять древние Т-54.

Однако по традиции граждане государства-террориста РФ не теряют "оптимизма" и продолжают внушать самим себе, что "все идет по плану". Россияне выдали, что древние Т-54 и Т-55 хорошо показывают себя в бою и даже превосходят некоторые современные образцы западной техники.

Напомним, российские оккупанты на войне в Украине продолжают нести масштабные потери в живой силе и технике. Из-за этого в РФ расконсервировали танки Т-54/55, которым почти 80 лет. Сейчас их по железной дороге начали перебрасывать в Украину.

Ранее сообщалось, что один из "экспертов" в шоу главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева заявил, что если понадобится, Россия будет снимать танки Т-34 с постаментов, чтобы отправить их на фронт. Такими "постаментными" танками, по его словам , можно сформировать бронетанковую дивизию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия еще с 2021 года готовит экипажи на снятых с постаментов танках Т-34-85. Не стоит исключать, что вслед за Т-54 или даже Т-10 россияне повезут на фронт и Т-34.

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