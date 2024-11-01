Треть вражеских атак имела место на Кураховском направлении: всего произошло 150 боевых столкновений – Генштаб.

Проходят девятьсот восемьдесят первые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Самыми горячими точками на фронте остаются Кураховское и Покровское направления.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 31 октября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 150 боевых столкновений.

Российские обстрелы

С начала суток оккупанты нанесли два ракетных удара, применив четыре ракеты, 35 авиационных ударов с применением 62 КАБов, 490 ударов дронами-камикадзе и произвели почти 2600 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов. Потери врага за сегодняшний день на направлении составили 114 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожена боевая бронированная машина, 25 БпЛА, шесть единиц автомобильного и четыре единицы специального транспорта. Также наши защитники значительно повредили боевую бронированную машину, артиллерийскую систему и три автомобиля.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 15 атак. Активность противник проявлял в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого.

На Лиманском направлении враг двадцать раз атаковал, пытался продвинуться в направлении Екатериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Торецком направлении оккупанты три раза пытались вклиниться в нашу оборону. В течение дня они атаковали в районе Торецкая, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Луча, Лисовки и Вишневого наши войска отражали 23 наступательных и штурмовых действий врага. Два из них еще продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор. По предварительным данным, сегодня враг потерял 320 человек убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили две две артиллерийские системы, пять боевых бронированных машин, пункт управления БпЛА, мотоцикл и два автомобиля. Кроме того, танк, артиллерийская система и ББМ врага были существенно повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 56 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Бои продолжаются в 16 локациях.

На Времивском направлении кафиры пять раз атаковали вблизи Богоявленки и Трудового.

На Ореховском направлении наши войска остановили две атаки противника в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины отразили три штурма российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России вечером в среду, 30 октября, ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова и попали в многоэтажное здание, разрушив в нем почти весь подъезд. Подтверждена гибель 3 человек, 35 пострадали.

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