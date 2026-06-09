Третий месяц в лидерах: 'Альфа' СБУ раскрыла количество пораженных целей врага и показала эффектное видео

Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины продолжают уничтожать военную технику и личный состав противника по всей линии фронта. Только в течение мая бойцам удалось ликвидировать более 8 тыс. российских солдат и немало разнообразного вооружения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Там также показали эффектное видео результативной работы защитников.

Мастерство украинских бойцов

"Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ третий месяц подряд удерживают лидерство среди всех составляющих Сил обороны Украины по количеству пораженных и уничтоженных целей", – говорится в сообщении.

Украинские военные продемонстрировали высокую интенсивность боевой работы, эффективное применение беспилотных систем и точное поражение приоритетных целей противника.

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По итогам последнего весеннего месяца, согласно верифицированным данным профильного подразделения ЦСО, было обезврежено более 8 тысяч оккупантов.

Кроме этого, противник понес существенные потери в технике, вооружении и военной инфраструктуре. Среди которой:

5535 БпЛА различного типа;

2807 единиц автомобильной техники;

2214 антенн и узлов связи;

1781 фортификационный и инженерный объект;

123 склада с боеприпасами и военным имуществом;

101 артиллерийскую систему и САУ;

62 единицы бронированной техники (из них 15 танков и 47 боевых бронированных машин);

35 средств ПВО;

23 РЛС;

22 единицы водного транспорта;

11 РСЗО.

По словам временно исполняющего обязанности председателя СБУ Евгения Хмары, такие боевые результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки украинских военных, их дисциплинированности и способности эффективно действовать в условиях современной войны.

"Мы постоянно доказываем, что профессионализм, технологическое преимущество и решительность позволяют успешно противостоять противнику независимо от его численности и имеющихся ресурсов", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 обнародовали результаты боевой работы за прошедшую неделю. Украинские операторы дронов нанесли удары по российским целям на оперативной глубине до 150 километров и уничтожили около 110 единиц техники и почти роту пехоты оккупантов.

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