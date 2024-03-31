'Третья тревога за ночь': посол США Бринк отреагировала на новую атаку РФ

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на очередную массированную воздушную атаку России на Украину. В ночь на воскресенье, 31 марта, враг в несколько волн запускал по украинским регионам дроны-камикадзе, а затем ракеты.

Реакцией дипломат поделилась в соцсети X (бывший Twitter). В настоящее время она находится в Киеве, проводит разнообразные встречи с руководством страны и фондами, чтобы продемонстрировать украинцам американскую поддержку.

"05:30 в воскресенье, третья воздушная тревога за ночь, вся страна должна идти в укрытие из-за ракет, которые Россия запускает по всей Украине", – написала Бринк.

Накануне она также отметила, что Россия всю ночь 29 марта безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины. Посол отметила, что враг бесконтрольно продолжает свои варварские усилия, направленные на лишение электроэнергии миллионов украинцев.

На этом фоне Бринк подчеркнула необходимость как можно скорее предоставить Украине необходимую военную помощь от США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский объяснил, чем оборачивается отсутствие помощи США. По его словам, промедление американского Конгресса с утверждением пакета поддержки на $60 млрд дорого обошлось Украине.

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