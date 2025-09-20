Три человека погибли: Зеленский рассказал, сколько дронов и ракет РФ запустила по Украине и призвал мир к давлению на агрессора. Видео
Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетно-дроновый удар по Украине в ночь на 20 сентября. Глава государства заявил, что путинская армия запустила 40 ракет и около 580 дронов разных типов.
Зеленский также призвал мир к давлению на агрессора, чтобы спасти жизни людей. Об этом президент заявил в своем Telegram-канале.
Последствия террора
По словам президента, под массированной атакой России находились Днепр и область, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.
Зеленский рассказал, что целью врага была инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. Также президент подчеркнул, что в Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. На данный момент известно о десятках раненых в результате обстрела, три человека погибли.
Новость дополняется…