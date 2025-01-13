'Три дня побыл и повесился': военный россиянин покончил с собой после приказа идти на войну в Украину

Украинские разведчики выложили очередной аудиоперехват. В нем жительница страны-агрессора рассказывает о суициде российского военнослужащего через три дня отпуска.

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Отмечается, что мужчина повесился после нового приказа ехать на войну против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, в перехваченном украинскими разведчиками разговоре россиянка рассказывает о самоубийстве российского военного после приказа руководства "после отпуска" идти на войну против Украины.

"На похоронах была. Димка повесился. На Камчатке служил. А ему сказали - уезжай в отпуск, а после отпуска на "СВО". Приехал в отпуск в Грайворон, три дня побыл и повесился", – рассказала она.

Накануне, 12 января, сестра оккупанта "сожгла" прилет по полигону в Белгородской области. Это стало известно благодаря радиоперехвату. В результате атаки Вооруженных Сил Украины были убиты шесть российских захватчиков.

Ранее еще один житель Белгородщины пожаловался на судьбу родственника коллеги, воевавшего против Украины. Россиянин заявил, что по возвращении из плена захватчик отказался возвращаться на службу.

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