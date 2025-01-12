Cестра оккупанта 'спалила' прилет по полигону в Белгородской области: перехват

Украинские защитники ракетой поразили тренировочный лагерь, где готовится пополнение для оккупационной армии РФ на войну в Украине. Успешный ракетный удар был нанесен по лагерю в Белгородской области страны-агрессора.

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Причем результативность удара ВСУ нечаянно подтвердила сестра одного из оккупантов. Главное управление разведки МО Украины узнало об этом из радиоперехвата.

В результате атаки Вооруженных Сил Украины были убиты шесть российских захватчиков.

"Ракета прилетела на полигон. Ну, они успели, некоторые пацанята сиганули в окопы, а шесть срочников погибли", – рассказала сестра одного из захватчиков.

При этом родственница российского оккупанта жалуется, что никто из командиров не сообщает о ситуации в учебном лагере, где готовится пополнение для армии захватчиков.

В свою очередь ГУР Украины подчеркнуло, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, виновные понесут справедливое возмездие.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины накануне "денацифицировали" еще 1570 российских оккупантов. Также уничтожены около 200 единиц вражеской военной техники и вооружений. В частности, потеряли россияне 10 танков и 28 артсистем.

Напомним, как недавно ВСУ поразили пункт управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном Светлодарске. Этот удар, как отметили в Генштабе, стал продолжением ряда поражений объектов оккупационной российской армии на захваченной части Донбасса, происходящих на последней неделе.

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