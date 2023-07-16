Три важнейших составляющих БЫСТРОГО наступления, которые "союзники" отказываются предоставить Украине:

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- ударные самолеты;

– ударные вертолеты;

– Армейские тактические ракетные системы АТАСMS.

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Тримає цей "шлагбаум" позиція однієї країни – США.

Передати Україні ракети ATACMS для реактивних систем залпового вогню HIMARS закликав американську владу колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес. Підтримують таке рішення представники Республіканської та Демократичної партій США.

Конгресмен Тед Ліу, колишній військовий ВПС США, під час виступу з трибуни Конгресу також палко закликав Білий дім надати Україні ракети дальнього радіусу дії ATACMS.

“Ми повинні надати українцям зброю, яка необхідна для перемоги. Чесно кажучи, це не має жодного сенсу: чому ми даємо їм HIMARS, але чомусь кажемо: "О, тут є якась червона межа, і ми не можемо дати їм цю систему", лише тому, що ця система сягає трохи далі. Звичайно, ми можемо це зробити і повинні. Нам треба це зробити", – наголосив конгресмен Ліу перед голосуванням за проект резолюції у Комітеті із закордонних справ, що закликає адміністрацію президента США надати Україні достатню кількість ракет ATACMS.

Що заважає Джо Байдену дати згоду передати Україні ракети ATACMS ніхто і досі не може дати відповідь.