Одна из ключевых тем ближайших лет — Крым и его будущий статус. Полуостров остается не только политическим символом оккупации, но и главным военным плацдармом РФ в Чёрном море.

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Если говорить о ситуации с безопасностью по состоянию на середину 2026 года, то Крым уже не является для россиян тем "непотопляемым авианосцем", каким он казался в 2014–2022 годах. Серия украинских ударов по аэродромам, складам боеприпасов, системам ПВО, пунктам управления и объектам военно-морской инфраструктуры существенно изменила оперативную обстановку. Фактически российское командование вынуждено постоянно маневрировать силами, рассеивать ресурсы и пересматривать систему защиты ключевых объектов.

Особенно показательным стало постепенное вытеснение значительной части кораблей Черноморского флота РФ из Севастополя в Новороссийск. Это свидетельствует о том, что даже главная военно-морская база России в Черном море больше не воспринимается как полностью безопасная.

Что касается настроений населения, ситуация значительно сложнее, чем ее часто представляют в публичном пространстве. В Крыму фактически существуют три большие группы.

Первая — проукраинское население, которое в основном вынуждено сохранять молчаливую позицию из-за репрессий и постоянного контроля оккупационных властей.

Вторая — часть населения, которая поддерживает оккупационный режим или адаптировалась к его существованию.

Третья — многочисленные переселенцы из России, прибывшие на полуостров после 2014 года, а особенно после начала полномасштабной войны.

Именно последняя категория существенно изменила демографический баланс Крыма. Поэтому любые социологические оценки общественных настроений на полуострове сегодня имеют довольно ограниченную достоверность.

С точки зрения милитаризации Крым превращен в один из наиболее насыщенных военных районов России. Здесь развернуты авиационные группировки, береговые ракетные комплексы, системы противовоздушной обороны, узлы радиоэлектронной борьбы, а также логистические центры обеспечения российской группировки на юге Украины.

В то же время именно логистика остается одним из наиболее уязвимых элементов всей системы. Российская группировка в Крыму критически зависит от трех основных маршрутов снабжения:

• Крымского моста;

• сухопутного коридора через оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей;

• морских перевозок через порты Азовского и Черного морей.

Существенное нарушение функционирования хотя бы двух из этих маршрутов резко затрудняет обеспечение войск топливом, боеприпасами, вооружением и техникой.

Если говорить о возможных сценариях развития событий, сегодня можно выделить три базовых варианта.

Первый — инерционный. Крым остается под контролем РФ в рамках возможного перемирия или замораживания войны. В таком случае Россия продолжает его милитаризацию и использует как инструмент военного и политического давления на Украину и государства Черноморского региона.

Второй — сценарий постепенной демилитаризации через военное, экономическое и логистическое давление. Украина, не проводя масштабной наземной операции, делает удержание Крыма все более дорогостоящим и сложным для Москвы. Частично именно этот процесс мы наблюдаем уже сегодня.

Третий — политико-военный сценарий, при котором вопрос Крыма становится частью более широких переговоров после существенного изменения баланса сил на фронте или в результате внутреннего кризиса в самой России.

На мой взгляд, на данный момент наиболее реалистичным выглядит именно второй вариант. Украина уже продемонстрировала способность системно снижать военную ценность Крыма для России без проведения масштабной десантной или сухопутной операции.

В конце концов, вопрос заключается не только в том, кто формально контролирует территорию, но и в том, насколько эффективно Россия способна использовать Крым как военный актив. Именно в этом направлении за последние два года произошли наиболее заметные и стратегически важные изменения.