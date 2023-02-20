Трибунал над Путиным будет создан быстро, шанс сбежать нулевой, – Огрызко

Глава страны-террориста России Владимир Путин не сможет избежать наказания за многочисленные преступления против человечности, совершенные его армией на территории Украины. Ввиду экстраординарности ситуации, трибунал, занимающийся этим вопросом, может быть создан довольно быстро.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. "Он должен заплатить. Сейчас по-другому вопрос уже не стоит", – подчеркнул он.

По оценкам дипломата, речь не может идти о столь длинном пути привлечения преступников к ответственности, как это было в случае со сбитием малайзийского лайнера МН17. Тогда приговор суда был оглашен почти через восемь лет после преступления. "Думаю, на это сейчас уже никто не пойдет", – сказал он.

Однако Огрызко признал, что международная судебная система работает достаточно медленно.

"Говорят, там, где два юриста, там три мнения. Конечно, это шутка. Но когда юристы, наконец, придут к согласию относительно того, какой формат этого трибунала должен быть, чтобы он действительно был международным, а не гибридным, тогда мне кажется, тема о наказании пойдет гораздо быстрее. Тогда уже шанс Путина сбежать из этой лодки будет нулевым", – убежден дипломат.

В этом контексте он отметил, что из-за многочисленных преступлений путинской армии в Украине позиция Запада по отношению к Путину кардинально изменилась.

"Если раньше на Западе еще надеялись на то, что с Путиным можно договориться каким-то образом, поэтому эту возможность нужно держать открытой, после того как Европарламент, как Парламентская ассамблея Совета Европы и многие страны на одностороннем уровне заявили о том, что такой трибунал будет иметь место, думаю, тема наказания из теоретической очень быстро перейдет в практическую", – спрогнозировал он.

Полную версию интервью с Владимиром Огрызко в скором времени читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис заявила, что масштабность и систематичность преступлений путинской армии в Украине дают основания утверждать, что речь идет о преступлениях против человечности, за которые правящая верхушка России должна ответить.